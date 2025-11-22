Aksaray'da abartı egzoz ve standart dışı ışıklı motosiklet sürücüsüne 13 bin 776 lira ceza kesildi

Edinilen bilgiye göre, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada araç ve sürücüler bir bir kontrolden geçirilirken, uygulama noktasına gelen Furkan İ. (23) idaresindeki 68 AGC 295 plakalı motosiklet durduruldu. Ehliyet, ruhsat ve kask gibi zorunlu trafik belge ile teçhizatları kontrol edilen sürücünün motosikletinde yapılan incelemede standart dışı ışık sistemi ve abart egzoz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine trafik ekipleri sürücüye 13 bin 776 lira ceza kesti. Ceza işlemlerinin ardından motosiklete yol verilirken, trafik ekipleri şehir genelinde hiçbir kuralsızlığa geçit vermiyor.