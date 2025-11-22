Yeni Şafak
Aksaray'da abartı egzoz ve standart dışı ışıklı motosiklet sürücüsüne 13 bin 776 lira ceza kesildi

22:5722/11/2025, Cumartesi
IHA
Ceza işlemlerinin ardından motosiklete yol verilirken, trafik ekipleri şehir genelinde hiçbir kuralsızlığa geçit vermiyor.
Aksaray’da standart dışı ışık ve abartı egzozla trafiğe çıkan motosiklet sürücüsüne 13 bin 776 lira para cezası kesildi. Trafik ekipleri, sürücünün motosikletinde yaptığı incelemede mevzuata aykırı donanımlar tespit etti.

Aksaray’da standart dışı ışıklarla donattığı ve abartı egzozlu motosikletiyle trafiğe çıkan sürücüye 13 bin 776 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada araç ve sürücüler bir bir kontrolden geçirilirken, uygulama noktasına gelen Furkan İ. (23) idaresindeki 68 AGC 295 plakalı motosiklet durduruldu. Ehliyet, ruhsat ve kask gibi zorunlu trafik belge ile teçhizatları kontrol edilen sürücünün motosikletinde yapılan incelemede standart dışı ışık sistemi ve abart egzoz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine trafik ekipleri sürücüye 13 bin 776 lira ceza kesti. Ceza işlemlerinin ardından motosiklete yol verilirken, trafik ekipleri şehir genelinde hiçbir kuralsızlığa geçit vermiyor.


