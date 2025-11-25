Yeni Şafak
Abart egzozla drift atan sürücüye 55 bin lira ceza

Abart egzozla drift atan sürücüye 55 bin lira ceza

20:4125/11/2025, Salı
DHA
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

Sosyal medyada abart egzozla drift yapan sürücünün görüntülerinin paylaşılmasının ardından ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında sürücüye 55 bin TL para cezası uygulanırken ehliyeti süresiz olarak iptal edildi.

Mersin'de drift attığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yapılan çalışmada kimliği belirlenen sürücüye 55 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetine kalıcı olarak el konuldu.

Sosyal medyada abart egzozla drift yaptığı görüntülerin paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görüntüler üzerinden plakası tespit edilen otomobil, yapılan çalışmayla yakalandı. Sürücüye 55 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyeti süresiz olarak iptal edildi. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.





