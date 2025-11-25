Abart egzozla drift atan sürücüye 55 bin lira ceza

Mersin'de drift attığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yapılan çalışmada kimliği belirlenen sürücüye 55 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetine kalıcı olarak el konuldu.

Sosyal medyada abart egzozla drift yaptığı görüntülerin paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Görüntüler üzerinden plakası tespit edilen otomobil, yapılan çalışmayla yakalandı. Sürücüye 55 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyeti süresiz olarak iptal edildi. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.