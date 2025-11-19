Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Pasaportsuz sevkiyata 1,2 milyon TL ceza

Pasaportsuz sevkiyata 1,2 milyon TL ceza

22:4319/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Ekipler denetimlerin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.
Ekipler denetimlerin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Aydın'da şap hastalığına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 4 tır içerisinde pasaportsuz toplam 111 büyükbaş hayvan tespit edildi. Sorumlular hakkında toplamda 1 milyon 238 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından şap hastalığına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 4 tır içerisinde pasaportsuz toplam 111 büyükbaş hayvan tespit edilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sorumlular hakkında toplamda 1 milyon 238 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şap hastalığına karşı İncirliova’da gerçekleştirdiği denetimlerde durumlarından şüphelenilerek durdurulan araçlarda yapılan incelemede hayvanların resmi belgelere sahip olmadığı belirlendi. Durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilirken, müdürlük tarafından sorumlular hakkında toplam 1 milyon 238 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Hayvan hareketlerinin kayıt dışı yapılmasının hastalık riskini artırdığına dikkat çeken ekipler, hem vatandaşların sağlığının korunması hem de hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi amacıyla denetimlerin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.



#Aydın
#Şap Hastalığı
#Ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Süper Lig ne zaman başlıyor? Milli ara bitti mi? İşte Lig'de 13. hafta maç programı