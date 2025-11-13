Cezaevinden izinli çıkan şahıs başından vurulmuş halde bulundu

Olay, Efeler ilçesinde Yılmazköy Mahallesi’nde tren yolu kenarında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe içerisinde bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, şahsın başından vurulmuş halde olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirirken, şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında silahla vurulmuş halde bulunan şahsın, cezaevinden izinli olarak ayrılan 35 yaşındaki İlhan Gökcan olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gökcan’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.