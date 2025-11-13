Yeni Şafak
Üç gündür işe gelmiyordu: Ekipler acı manzarayla karşılaştı

00:4413/11/2025, Perşembe
AA
Ekipler ikinci kattaki eve girdiklerinde vatandaşı yerde hareketsiz halde buldu.
Bolu’da 3 gündür kendisinden haber alınamayan inşaat işçisi Rıfat Uyar, evinde ölü bulundu. İşe gelmemesi üzerine arkadaşlarının ihbarda bulunmasıyla polis ekipleri eve girdi. Uyar, ahşap binanın ikinci katında hareketsiz halde bulundu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.

Bolu'da 3 gündür haber alınamayan inşaat işçisi evinde ölü bulundu.

İş arkadaşları en son pazar günü gördükleri ve 3 gündür işe gelmeyen Rıfat Uyar'dan (58) haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine Uyar'ın Akpınar Mahallesi Mumcuoğlu Sokak'taki evine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri merdiven yardımıyla 2 katlı ahşap binanın ikinci katındaki açık pencereden içeri girdiklerinde Uyar'ı yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Rıfat Uyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Uyar'ın cesedi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

Öte yandan, Uyar'ın evinin ışıklarının pazar akşamından bu yana yandığı ve penceresinin de sürekli açık olduğu öğrenildi.



#Bolu
#İnşaat
#İşçi
#Ölüm
