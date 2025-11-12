Yeni Şafak
Bolu Dağı'nda sağanak etkili oluyor: Görüş mesafesi düştü

09:2112/11/2025, Çarşamba
AA
Karayolları ekiplerinden sürücülere uyarı.
Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak etkili oluyor.

Gece başlayan sağanak, kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sürüyor.

Sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu, güzergahı kullanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Karayolları ve trafik ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri sağanak konusunda uyardı.



#Bolu Dağı
#D-100 kara yolu
#sağanak
