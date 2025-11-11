Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın ve Düzce için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.





Yağışlar etkisini artıracak

Rapora göre; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İskenderun Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise normallere yakın seyredeceği tahmin ediliyor.





Kuvvetli yağış geliyor

Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun çevrelerinde görülecek sağanakların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.





6 il için sarı kodlu uyarı

Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı; Bartın ve Düzce için sarı kodlu yağmur uyarısı.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara : Edirne ve Kırklareli dışında bölge geneli yağışlı. İstanbul ve Bursa’da kuvvetli yağış bekleniyor.

Ege : İç kesimlerde sağanak geçişleri; Afyonkarahisar ve Denizli’de yer yer gök gürültülü yağış.

Akdeniz : Burdur hariç tüm bölgede yağış var. İskenderun Körfezi çevresinde kuvvetli.

İç Anadolu : Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış.

Batı Karadeniz : Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu : Batı kesimlerde ve Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Sarı kod nedir?