Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın ve Düzce’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de etkili olacak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın ve Düzce için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Yağışlar etkisini artıracak
Rapora göre; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İskenderun Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise normallere yakın seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış geliyor
Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun çevrelerinde görülecek sağanakların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
6 il için sarı kodlu uyarı
Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı; Bartın ve Düzce için sarı kodlu yağmur uyarısı.
Bölgelere göre hava durumu
Sarı kod nedir?
Sarı kod, hava olaylarının potansiyel tehlike oluşturabileceğini ancak henüz olağanüstü bir durum olmadığını ifade ediyor. Meteoroloji, bu uyarı seviyesinde vatandaşlardan dikkatli ve hazırlıklı olmalarını istiyor.