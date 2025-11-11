Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Gök gürültülü sağanak geliyor

23:0511/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den 6 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın ve Düzce’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de etkili olacak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın ve Düzce için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.


Yağışlar etkisini artıracak

Rapora göre; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İskenderun Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde ise normallere yakın seyredeceği tahmin ediliyor.


Kuvvetli yağış geliyor

Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun çevrelerinde görülecek sağanakların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.


6 il için sarı kodlu uyarı

Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı; Bartın ve Düzce için sarı kodlu yağmur uyarısı.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara
: Edirne ve Kırklareli dışında bölge geneli yağışlı. İstanbul ve Bursa’da kuvvetli yağış bekleniyor.
Ege
: İç kesimlerde sağanak geçişleri; Afyonkarahisar ve Denizli’de yer yer gök gürültülü yağış.
Akdeniz
: Burdur hariç tüm bölgede yağış var. İskenderun Körfezi çevresinde kuvvetli.
İç Anadolu
: Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış.
Batı Karadeniz
: Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
: Batı kesimlerde ve Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Sarı kod nedir?

Sarı kod, hava olaylarının potansiyel tehlike oluşturabileceğini ancak henüz olağanüstü bir durum olmadığını ifade ediyor. Meteoroloji, bu uyarı seviyesinde vatandaşlardan dikkatli ve hazırlıklı olmalarını istiyor.

#meteoroloji genel müdürlüğü
#balıkesir
#kırklareli
#tekirdağ
#hava durumu
#sarı kod
#marmara
#batı karadeniz
#Sarı Kodlu Uyarı
#Meteoroloji uyarısı
#Meteoroloji hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! Sağlık Bakanlığı 2764 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli....