Sıcaklıklarda düşüş başlıyor: Termometreler normale dönüyor

16:5411/11/2025, Salı
AA
Bu hafta sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine kademeli olarak düşeceğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Yarın yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Sivas, Antalya'nın doğusu ile hafif olmak üzere Şanlıurfa ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Perşembe günü ise Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz ile Çankırı, Erzurum ve Diyarbakır çevreleri yağışlı geçecek.

Cuma günü ise İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yağış bekleniyor.

Hafta sonu ise havanın yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor.






