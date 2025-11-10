Kış kapıda! Meteoroloji’den yeni uyarı geldi: Hafta sonu kar yağışı görülecek bölgeler açıklandı

Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarılar geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte bu gece sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 4-5 derece birden düşerken, hafta sonu Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar yağışı bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ardahan’da beyaz örtü geri dönüyor.





İstanbul’da sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Rapora göre, bu gece saatlerinden itibaren şehir genelinde aralıklı ve yerel sağanak geçişleri başlayacak. Yetkililer, yağışların cuma gününe kadar aralıklarla süreceğini belirtti.





Sıcaklıkların da 4 ila 5 derece birden düşmesi bekleniyor. Gündüz 16–18 derece, gece ise 13–14 derece civarında seyredecek. Yarın 3 ila 10 kilogram, çarşamba 1 ila 5 kilogram, perşembe ve cuma günleri ise 1 ila 3 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.





Hafta sonu kar geliyor

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, hafta sonu kar yağışı özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda etkili olacak. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde hafif kar, Ağrı ve yüksek rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Soğuyan hava ile birlikte pazar günü kar yağışının etkisini artırması öngörülüyor. Türkiye’nin batı bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.





Bölgelerde hava durumu

Marmara : Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde sağanak bekleniyor. İstanbul 20°C, Bursa 23°C.

Ege : İzmir ve Aydın kıyılarında gök gürültülü sağanak etkili olacak. İzmir 24°C, Denizli 23°C.

İç Anadolu : Parçalı bulutlu. Ankara 20°C, Konya 20°C.

Akdeniz : Az bulutlu. Antalya 25°C, Adana 30°C.

Doğu Anadolu : Erzurum 15°C, Kars 16°C, Van 16°C, hafta sonu kar yağışı bekleniyor.