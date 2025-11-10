Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kış kapıda! Meteoroloji’den yeni uyarı geldi: Hafta sonu kar yağışı görülecek bölgeler açıklandı

Kış kapıda! Meteoroloji’den yeni uyarı geldi: Hafta sonu kar yağışı görülecek bölgeler açıklandı

22:0810/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kış kapıda! Meteoroloji’den yeni uyarı geldi: Hafta sonu kar yağışı görülecek bölgeler açıklandı
Kış kapıda! Meteoroloji’den yeni uyarı geldi: Hafta sonu kar yağışı görülecek bölgeler açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, hafta boyunca etkili olacak yağışlar ve sıcaklık düşüşüyle ilgili yeni uyarılar yayımladı. Bu gece saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış beklenirken, hafta sonu ise Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarılar geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte bu gece sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 4-5 derece birden düşerken, hafta sonu Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar yağışı bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ardahan’da beyaz örtü geri dönüyor.


İstanbul’da sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Rapora göre, bu gece saatlerinden itibaren şehir genelinde aralıklı ve yerel sağanak geçişleri başlayacak. Yetkililer, yağışların cuma gününe kadar aralıklarla süreceğini belirtti.


Sıcaklıkların da 4 ila 5 derece birden düşmesi bekleniyor. Gündüz 16–18 derece, gece ise 13–14 derece civarında seyredecek. Yarın 3 ila 10 kilogram, çarşamba 1 ila 5 kilogram, perşembe ve cuma günleri ise 1 ila 3 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.


Hafta sonu kar geliyor

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, hafta sonu kar yağışı özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda etkili olacak. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde hafif kar, Ağrı ve yüksek rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Soğuyan hava ile birlikte pazar günü kar yağışının etkisini artırması öngörülüyor.
Türkiye’nin batı bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgelerde hava durumu

Marmara
: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde sağanak bekleniyor. İstanbul 20°C, Bursa 23°C.
Ege
: İzmir ve Aydın kıyılarında gök gürültülü sağanak etkili olacak. İzmir 24°C, Denizli 23°C.
İç Anadolu
: Parçalı bulutlu. Ankara 20°C, Konya 20°C.
Akdeniz
: Az bulutlu. Antalya 25°C, Adana 30°C.
Doğu Anadolu
: Erzurum 15°C, Kars 16°C, Van 16°C, hafta sonu kar yağışı bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu
: Az bulutlu. Diyarbakır 24°C, Gaziantep 25°C.
#meteoroloji
#akom
#i̇stanbul
#kar yağışı
#hava durumu
#sağanak
#hava tahmini
#türkiye hava durumu
#karlı hava
#kar yağışı görülecek bölgeler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT misali emeklilik müjdesi yüzleri güldürdü! 3600-4500-7200 prim günü olana erken emeklilik şansı doğdu