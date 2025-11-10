Kış kapıda! Meteoroloji’den yeni uyarı geldi: Hafta sonu kar yağışı görülecek bölgeler açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, hafta boyunca etkili olacak yağışlar ve sıcaklık düşüşüyle ilgili yeni uyarılar yayımladı. Bu gece saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış beklenirken, hafta sonu ise Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar yağışı görülecek.
İstanbul’da sağanak uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Rapora göre, bu gece saatlerinden itibaren şehir genelinde aralıklı ve yerel sağanak geçişleri başlayacak. Yetkililer, yağışların cuma gününe kadar aralıklarla süreceğini belirtti.
Sıcaklıkların da 4 ila 5 derece birden düşmesi bekleniyor. Gündüz 16–18 derece, gece ise 13–14 derece civarında seyredecek. Yarın 3 ila 10 kilogram, çarşamba 1 ila 5 kilogram, perşembe ve cuma günleri ise 1 ila 3 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.