Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?





Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre akşam saatlerinde sonra gök gürültülü kuvvetli yağışlar etkili olacak. Marmara Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.





Yağışların Yalova, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Bartın, Karabük, Sakarya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adana, Hatay, Malatya, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.