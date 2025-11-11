Meteoroloji ve AKOM günlerdir yaptığı uyarılarda, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yağışların geri geleceğini bildirdi. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak beklenirken herkesin beklediği kar yağışı da yaklaştı. Hava sıcaklıklarının sert düşmesiyle birlikte Marmara ve Ege Bölgesi ile Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken bazı iller için ise kar uyarısı verildi. Peki, Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte kar yağışı beklenen iller ve güncel hava durumu.
Yapılan uyarıda yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve birçok ilde sağanak yağışların görüleceği bildirildi. Yapılan uyarıların ardından İstanbul günü sağanak yağışlar başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonunda kar yağışının görüleceği illeri açıkladı.
Hangi illerde kar yağışı bekleniyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre akşam saatlerinde sonra gök gürültülü kuvvetli yağışlar etkili olacak. Marmara Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların Yalova, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Bartın, Karabük, Sakarya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adana, Hatay, Malatya, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ SARI KODLU UYARI VERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce, Zonguldak ve Bartın illeri için sarı kod ile kuvvetli sağanak uyarısı verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz'de görülecek yağışların yarın akşam saatlerine kadar Zonguldak, Düzce ve Bartın'da kuvvetli olması bekleniyor.
Yağış anında oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İstanbul'da hava nasıl olacak?
İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıkların gün içerisinde 16-18 derece civarında mevsim normallerinde, gece saatlerinde ise 13-14 civarında olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da gün gün beklenen sıcaklıklar şöyle:
Salı: 19°C – Kuvvetli sağanak yağışlı
Çarşamba: 17°C – Sağanak yağışlı
Perşembe: 18°C – Hafif yağışlı
Cuma: 17°C – Hafif yağışlı
Cumartesi: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Pazar: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kar yağışı için tahminler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava tahminine ilişkin tablo incelendiğinde 15 Kasım Cumartesi ve 16 Kasım Pazar günlerinde bazı illerde karla karışık yağmurun etki olacağı düşünülüyor.
Doğu Anadolu’nun iç ve güney bölgelerinde 15 Kasım’da, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ve güneydoğusunda 16 Kasım Pazar günü karla karışık yağmurun etkili olacağına dair tahminler bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından haftalık hava tahmininin açıklamasının ardından karla karışık yağmur beklenen iller netlik kazanırken, kasım, aralık, ocak, şubat ayında kent merkezlerine ve yüksek kesimlere kar yağışının düşeceğine dair tahminler ortaya çıktıkça Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bilgilendirmede bulunacak olması nedeniyle vatandaşlar da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel hava tahminlerini yakından takip edecekler.
DOĞU ANADOLU BEYAZA BÜRÜNECEK
Soğuk hava dalgasının etkisiyle cumartesi akşamından itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Ağrı çevrelerinde kar yağışı başlayacak.
Pazar günü sabah saatlerinde kar yağışı etkisini artırarak devam edecek. Bölge genelinde sıcaklıklar gece sıfırın altına inecek.
Meteoroloji uzmanları, “Bu yağışlar mevsimin ilk ciddi karı olabilir” değerlendirmesinde bulunuyor. Özellikle yüksek rakımlı köy ve geçitlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.