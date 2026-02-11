Mersin'de elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi’nde Eren Boztepe (22), evde ampulü değiştirmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Boztepe, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Boztepe, kurtarılamadı.