Mersin'de elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

23:3111/02/2026, Çarşamba
IHA
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Mersin’in Tarsus ilçesinde evde ampul değiştirmeye çalışırken elektrik akımına kapılan 22 yaşındaki Eren Boztepe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde ampul değiştirmek isterken elektrik akımına kapılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi’nde Eren Boztepe (22), evde ampulü değiştirmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Boztepe, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Boztepe, kurtarılamadı.

#Mersin
#Tarsus
#elektrik akımı
