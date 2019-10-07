Gündem Mersinde mülteci çocuğa şiddet Zanlıya tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı
MERSİN

Mersin'de mülteci çocuğa şiddet: Zanlıya tutuklama kararı çıktı

Mersin'de mülteci çocuğa şiddet: Zanlıya tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı

Mersin'de sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve ev hapsi cezası verilen şüpheli hakkında savcılığın itirazı sonucu tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Zanlı N.K., annesinin gözü önünde 5 yaşındaki çocuğa tokat atmıştı.
Zanlı N.K., annesinin gözü önünde 5 yaşındaki çocuğa tokat atmıştı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şüpheli N.K. hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen ev hapsi kararına Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildiği anımsatıldı.

  • Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan itiraz sonucu şüpheli N.K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır" denildi.

Mersin'de insanlıktan utandıran görüntüler: Suriyeli küçük çocuğu dövüp annesine hakaret etti
OYNAT 00:00
Mersin'de insanlıktan utandıran görüntüler: Suriyeli küçük çocuğu dövüp annesine hakaret etti
Mersin'de çocuklar arasında çıkan tartışmadan sonra Nadir Kızılbulut adlı bir kişi, Ürdün vatandaşı Suriyeli küçük çocuğu tokatlayıp çocuğun annesine hakaret etti.
  • Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıkmış, ailelerin müdahil olduğu tartışma sırasında N.K. isimli site sakininin, 5 yaşındaki Suriye uyruklu ve Ürdün vatandaşı A.K'ye tokat attığı görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.
  • Tepki çeken görüntüler üzerine gözaltına alınan N.K. hakkında çıkarıldığı Mersin Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi kararı verilmiş, bu karara Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti.

Mersin'de mülteci çocuğa şiddet: Şahıs gözaltına alındı
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Mersin'de mülteci çocuğa şiddet: Şahıs gözaltına alındı

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