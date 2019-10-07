Mersin'de mülteci çocuğa şiddet: Zanlıya tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı

Teknoloji

Genç mühendislerden Türkiye’de bir ilk: Sesli mobil sağlık asistanı 'Albert Health'ını geliştirdiler

Kronik hastaların ilaçlarını zamanında ve doğru dozda almalarına yardımcı olan yapay zeka tabanlı mobil uygulama Albert Health, gündelik hayatı kolaylaştırırken tedavilerin doğru yönetilmesini sağlıyor. Sesli komut özelliği sayesinde konuşarak iletişim kurmanın mümkün olduğu Albert, istenildiği takdirde sağlık bilgilerini hasta yakınları ve doktorlarla da paylaşıyor.