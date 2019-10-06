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MERSİN

Mersin'de mülteci çocuğa şiddet: Şahıs gözaltına alındı

Mersin Mezitli'de ikamet eden Suriye asıllı 5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan Nadir Kızılbulut, daha sonra diğer aile üyelerine saldırdı. Bir sitenin bahçesinde çocukların oyun esnasında yaşadığı tartışma sonrası olaya müdahale eden Kızılbulut’un 5 yaşındaki Abdullah El Khaldi’ye uyguladığı şiddet bir site sakini tarafından kaydedildi. Darp edilen mülteci çocuğun babası Oklah Faraj El Khaidi olay esnasında dışarıda olduğunu ve Mezitli Karakolu’na şikayetçi olmak için gittiğinde evine ve diğer aile bireylerine de aynı şahıs ve yakınları tarafından saldırıldığını belirtti. Saldırgan gelen tepkiler üzerine gözaltına alındı. Mağdur ailenin 'geri gönderme merkezine' gönderilmeyeceği belirtildi.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
5 yaşındaki çocuğun uğradığı şiddet, bir site sakini tarafından saniye saniye kaydedildi.
5 yaşındaki çocuğun uğradığı şiddet, bir site sakini tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mersin Mezitli'de ikamet eden Suriye asıllı 5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan Nadir Kızılbulut, daha sonra diğer aile üyelerine saldırdı. Consept Sitesi bahçesinde çocukların oyun esnasında yaşadığı tartışma sonrası olaya müdahale eden Kızılbulut’un 5 yaşındaki Abdullah El Khaldi’ye uyguladığı şiddet bir site sakini tarafından kaydedildi.

Mersin'de insanlıktan utandıran görüntüler: Suriyeli küçük çocuğu dövüp annesine hakaret etti
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Mersin'de insanlıktan utandıran görüntüler: Suriyeli küçük çocuğu dövüp annesine hakaret etti
Mersin'de çocuklar arasında çıkan tartışmadan sonra Nadir Kızılbulut adlı bir kişi, Ürdün vatandaşı Suriyeli küçük çocuğu tokatlayıp çocuğun annesine hakaret etti.


Mülteci aileye dönük taciz sonrası olaya müdahil olan Avukat Hibe Gökalp, elde edilen saldırı ve darp görüntülerine rağmen Suriye asıllı Ürdün vatandaşı aileye deport işlemi başlatıldığını söyledi.

Avukat Hibe Gökalp

Site sakinlerinin büyük oranda mağdur aileye destek verdiğini kaydeden Hibe Gökalp, konu ile Mersin Valisi ve İl Emniyet Müdürünün de ilgilendiğini anlattı.

  • Avukat Gökalp, "Alenen nefret suçu işleyen şahıs saat 19.00 sularında mülteci çocuğa şiddet uyguladı. Ailenin şikayetçi olması sonrası da evlerine taşlı sopalı saldırıda bulundu. Bazı aile fertleri darp edildi. Aynı şahıs sorgu amaçlı geldiği karakolda yeniden Baba Oklah Faraj El Khaidi’ye saldırırak darp eti. Aile üyelerinin hastane raporları mevcut. Başta Nadir Kızılbulut tarafından dövülen 5 yaşında ki Abdullah ve diğer aile bireylerinin ruh hali çok kötü durumda. Baba Oklah Faraj gece boyu karakolda kaldı ve geri gönderme merkezine nakledilmeleri için işlemler devam ediyor. Bizim talebimiz saldırgan şahsın cezalandırılması ve suçsuz olan ailenin deport işleminin durdurulmasıdır" dedi.

Biz herhangi bir yanlış yapmadık

Olay esnasında apartman dışında olduğunu söyleyen Suriye asıllı Oklah Faraj, Mezitli Karakolu’nda verdiği ifade söz konusu şahıstan şikayetçi olduğunu belirtti.

Yeni Şafak'ın ulaştığı ifade tutanağında mağdur babanın yaşadıklarını şöyle anlattı:

  • "Ben ve ailem herhangi bir yanlış yapmadık. Kızım Sedra ve Oğlum Abdullah Nadir Kızılbulut’un fiili saldırısına maruz kaldı. Sitede yaşanan olay sonrası eve geldim ve olayın ne olduğunu anlamaya çalıştığım esnada aynı şahıs üzerime yürüdü ve gözüme yumruk attı. Aramızda arbede yaşandı ve evime aynı şahıs tarafından taşlı saldırıda bulunuldu. Ben herhangi bir kimseye vurmadım. Küfür ve Tehdit etmedim. Ben ve ailem herhangi bir kimsenin huzur ve sükununu bozacak tavır ve davranışlarda bulunmadık. Beni Darp eden ve aileme zarar veren Nadir Kızılbulut isimli şahıstan davacıyım."

Yeniden gözaltına alındı

Mersin'de 5 yaşındaki Suriyeli çocuğa ve ailesine şiddet uygulayan şahıs tekrar gözaltına alınırken, mağdur ailenin 'geri gönderme merkezine' gönderilmeyeceği belirtildi.

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