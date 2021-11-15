Gündem Mersinde rekor kokain yakalaması ile ilgili tutuklu 5 sanık için istenen ceza belli oldu
MERSİN

Mersin'de 'rekor kokain yakalaması' ile ilgili tutuklu 5 sanık için istenen ceza belli oldu

Mersin Başsavcılığınca, Türkiye tarihinin 1 ton 300 kilogramlık "rekor kokain yakalaması" ile ilgili tutuklu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Mersinde rekor kokain yakalaması ile ilgili tutuklu 5 sanık için istenen ceza belli oldu
Arşiv

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde ele geçirilen 1 ton 300 kilogram kokainle ilgili tutuklanan, şirket sahibinin de arasında olduğu 5 sanık hakkında 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin, İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle 16 Haziran'da düzenlediği operasyonda, Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonu: 1 ton ele geçirildi
OYNAT 01:11
Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonu: 1 ton ele geçirildi
Ekvator'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemide 1 ton 150 kilo kokain maddesi ele geçirildi. Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ekvator ülkesinden Mersin Limanı'na gelen bir gemide muz yüklü konteynır içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonel çalışmada, bahse konu konteyner içerisinde 1000 paket halinde 1 ton 150 kilogram kokain maddesi ele geçirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum.' dedi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan, muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş, oğlu H.İ.Ş, firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. hakkında "uyuşturucu ithal etme" suçundan 45'er yıldan 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianame, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Ekvador'dan yüklenerek Türkiye'ye getirilen ve muz taşıdığı beyan edilen şüpheli konteynerlerin takibe alındığı, taşıma yapılan geminin Mersin Limanı'na yanaşmasının ardından ekiplerin harekete geçtiği anlatıldı.

Gemiden tahliyesinin ardından X-ray taramasında şüphe görülen konteynerlerde, Gümrük Muhafaza'nın 4 dedektör köpeğinin de desteğiyle detaylı arama yapıldığı bildirilen iddianamede, bir konteynerde muzların arasına gizlenmiş 1 ton 155 kilogram, diğerinde ise yine muzların arasında 145 kilogram kokain bulunduğu kaydedildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan son dakika uyuşturucu operasyonu açıklaması
GÜNDEM
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan son dakika uyuşturucu operasyonu açıklaması

İddianamede, Ekvador'dan gelen konteynerlerin "güvenlik mühürlerinin" güzergah boyunca sağlam kaldığının tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

  • "Firmanın daha önceki muz sevkiyatlarına bakıldığında tüm konteynerlerin Mersin Serbest Bölge'deki iş yeri deposuna alındığı ve konteynerlerdeki muzların depoya indirildiği ve transit gönderilmek üzere tırlara aktarım yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kokain cinsi uyuşturucunun yakalandığı konteynerlerin de firma deposuna gideceği ve uyuşturucunun bizzat muz kolilerinin içerisine saklanması nedeniyle şüphelilerin uyuşturucudan haberdar olmamalarının mümkün olmayacağı ayrıca bu kadar yüksek miktarda uyuşturucunun, alıcı kişilerin bilgisi olmadan gönderilemeyeceği değerlendirilmekle birlikte aksi durumun hayatın olağan akışına ters olduğu da aşikardır."

Takip cihazı bulunan konteynerlerin bizzat izlenmesi nedeniyle bu kadar yüksek miktardaki kokain sevkiyatının şüphelilerin iradesi dışında gerçekleşmeyeceği değerlendirmesi yapılan iddianamede, konteynerlere şirket yetkilerinin dışında bir kişinin müdahale imkanının bulunmadığı da anlatıldı.

İddianamede, "muz ithalatı" adı altında kente uyuşturucu getirildiği, ithal edilen muzun değerinin 918 bin 270 dolar ve ele geçirilen kokainin ise 63 milyon 878 bin dolar olduğu bilgisine de yer verildi.

Bakan Mehmet Muş duyurmuştu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, Mersin Limanı'nda 1 ton 300 kilogram kokain bulunmasıyla, ülke tarihinde en yüksek miktarda kokain ele geçirilmesi operasyonuna imza atıldığını duyurmuştu.

Ticaret Bakanlığı da olayın "ülke tarihinin tek seferde en yüksek miktarlı kokain ele geçirilmesi" olarak kayıtlara geçtiğini bildirmişti.

Uyuşturucuyla ilgili muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş, oğlu H.İ.Ş, firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. tutuklanmıştı.


Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım

'Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım'

​Terörün pençesinden kurtulan Mustafa asker olacak.
Hürmüz Boğazında tehlikeli yakınlaşma

Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma

​İran helikopteri ABD savaş gemisi USS Essex'i taciz etti.
Şehir planı 3 ay sonra tamam

Şehir planı 3 ay sonra tamam

​Kanal İstanbul'da geri sayım.
Soru çalamayınca fırça yediler

Soru çalamayınca fırça yediler

​Gülen: Neden sıfır çektiniz?
Savaşa hazırlık

Savaşa hazırlık

​Ukrayna-Rusya hattında gerilim tırmanıyor.
Tarihi bırak bugün için helallik dile

Tarihi bırak bugün için helallik dile

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP liderine bu sözlerle tepki gösterdi.

Yaşasın ekmek!

Yaşasın ekmek!

​“Yaşasın Taliban!” sloganına şoförümüz “Yaşasın Ekmek!” diye karşılık verdi.

Bayrağın mavisini değiştirdi

Bayrağın mavisini değiştirdi

Macron, mavi-beyaz-kırmızı Fransa bayrağının parlak mavisini 'koyu lacivert'e çevirdi.

Hastane önü açıkhava AVM’si

Hastane önü  açıkhava AVM’si

Ne ararsanız bulmak mümkün.
KKTC 38. yaşında

KKTC 38. yaşında

Ersin Tatar: Özgür yaşadığımız vatana sahipsek bu Mücahit ve Mehmetçik sayesindedir.
AK Parti strateji ekibi kurdu

AK Parti strateji ekibi kurdu

​Muhalefetin yalanlarıyla mücadele edip saha analizi yapacak.
Bakü’ye iş adamı çıkarması

Bakü’ye iş adamı çıkarması

​Uluslararası İş Forumu'nun 25'inci toplantısı Azerbaycan'da yapıldı.
Kırmızı küre Türk Telekom oldu

Kırmızı küre Türk Telekom oldu

​AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu opera salonu Türk Telekom'un adını taşıyacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.