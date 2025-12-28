Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin'de şiddetli rüzgar nedeniyle asırlık meşe devrildi, evin çatısı uçtu

Mersin'de şiddetli rüzgar nedeniyle asırlık meşe devrildi, evin çatısı uçtu

10:5828/12/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Asırlık meşe ağacı
Asırlık meşe ağacı

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu, 200 yıllık meşe ağacı devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün gece saatlerinde ilçede şiddetli rüzgar etkili oldu.


Karayakup Mahallesi’nde boş bir evin çatısı rüzgarın şiddetiyle yerinden koparak bir çam ağacının üzerine düştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, düşme ve yeniden savrulma riskine karşı çatı vinçle bulunduğu yerden alınarak güvenli şekilde bölgeye indirildi.



Aynı mahalledeki Olukönü mevkisinde ise bölgenin simgelerinden yaklaşık 200 yıllık meşe ağacı, rüzgara dayanamayarak devrildi. Fırtına nedeniyle kopan elektrik telleri yüzünden bölgede enerji kesintisi yaşandı. Rüzgarın etkisini azaltmasının ardından elektrik hatlarının onarımı için ekipler çalışma başlattı.




#Mersin
#Erdemli
#rüzgar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Şırnak Kura Çekilişi: Hak Sahipleri ve Reddedilen Başvurular Listesi