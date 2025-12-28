Mersin'de şiddetli rüzgar nedeniyle asırlık meşe devrildi, evin çatısı uçtu

Karayakup Mahallesi’nde boş bir evin çatısı rüzgarın şiddetiyle yerinden koparak bir çam ağacının üzerine düştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, düşme ve yeniden savrulma riskine karşı çatı vinçle bulunduğu yerden alınarak güvenli şekilde bölgeye indirildi.