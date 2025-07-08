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Mesai arkadaşlarını silahla vuran özel güvenlik görevlisi tutuklandı

Mesai arkadaşlarını silahla vuran özel güvenlik görevlisi tutuklandı

18:448/07/2025, Salı
IHA
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Tartışma sırasında silahıyla iki mesai arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı
Tartışma sırasında silahıyla iki mesai arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı

Kastamonu Şeker Fabrikası'nda özel güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma büyüdü. Özel güvenlik görevlisi A.Y. silahıyla mesai arkadaşlarına ateş etti. Yaralanan iki özel güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken şüpheli ise adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

Kastamonu'da tartıştığı iki mesai arkadaşını silahla vurarak yaralayan özel güvenlik görevlisi, tutuklandı.

Olay, dün Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde il merkezine bağlı Bük köyü mevkiinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan A.E., S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., yanında bulundurduğu silahla mesai arkadaşları A.E. ve S.D.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği A.E. ve S.D.'nin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı.



#Kastamonu
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#tutuklanma
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