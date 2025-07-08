Mesai arkadaşlarını silahla vuran özel güvenlik görevlisi tutuklandı

Olay, dün Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde il merkezine bağlı Bük köyü mevkiinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan A.E., S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., yanında bulundurduğu silahla mesai arkadaşları A.E. ve S.D.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği A.E. ve S.D.'nin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.