Mesele yine ağaç değil

Gezi olaylarında birkaç ağacı bahane ederek Türkiye’yi yangın yerine çeviren CHP, bu kez de faaliyeti sonlanan Atatürk Havalimanı’na 132 bin 500 ağacın dikileceği millet bahçesine karşı çıkmak için sokağa indi. 2018 yılında sahip çıktığı projeye bugün karşı çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından, İstanbul teşkilatı ‘yaptırmayız’ diyerek eylem yaptı. CHP’liler yol kesip iş makinelerine engel oldu. CHP İstanbul İl Teşkilatı ise gerilimi bir adım öteye taşıyarak inşaat alanını basmaya kalkıştı. Siyasi yasaklı İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve milletvekilleri Mahmut Tanal ve Turan Aydoğan’ın öncülük ettiği grup, havalimanına girerek iş makinelerine engel olmaya çalıştı. Girişte durdurulan grup, görevini yapan polislerle tartıştı.

REKLAM

Canan Kaftancıoğlu

KAFTANCIOĞLU TEHDİTLER SAVURDU

İstanbul Havalimanı’nı Katarlı ve Suudi Arabistanlılara satılacağı yalanına sarılan Kaftancıoğlu, “Millet Bahçesi yapacağız adı altında Katar’a ve Suudi Arabistan’a peşkeş çekmek için İstanbul Havalimanı’nı kapatıyorlar. Millet Bahçesi yapacağız diyerek 84 milyonu kandırmayı deniyorlar” dedi. Bu sırada CHP’nin çağrısıyla eyleme gelen CHP’liler, Kaftancıoğlu, militarist dediği “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları attı. İş makinelerinin yanında açıklama yapan Kaftancıoğlu parkı yapacak şirketleri “İş makinesinden hesap soracağız” diyerek tehdit etti. Kaftancıoğlu tehditlerini savurarak bölgeden ayrıldı.

YEŞİL KORİDOR OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013 yılında katıldığı bir televizyon programında yeni İstanbul Havalimanının açılmasının ardından Atatürk Havalimanının yeşil alana dönüştürüleceğini söylemişti. ‘İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ adını alması planlan bu proje için start verildi. Proje ile havalimanı 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüştürülecek.

REKLAM

132 BİN 500 AĞAÇ DİKİLECEK

Toplam 132 bin 500 ağacın dikileceği park, aynı anda günde 1 milyon kişiye hizmet verebilecek büyüklükte olacak. Eski havalimanından bir pistimiz millet bahçesine katılacak diğer pisti ise acil durumlar için kullanılacak. Buradaki hali hazırdaki peronlar ve binalar da bilim, sanat, fuar merkezine dönüşecek. Sportif alanların yanı sıra Yaşlı Bakım Merkezi de bulunacak. İstanbulluları heyecanlandıran projeye ilk tepki CHP’den geldi. 2013 yılında Gezi Olayları’nda birkaç ağacın kesilmesini bahane ederek sokakları ateşe veren CHP, bu kez de 132 bin 500 ağacın dikileceği projeye karşı çıktı.

Müteahhitleri tehdit etti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, işi millet bahçesini yapacak firmaları tehdit etmeye kadar vardırdı. Kılıçdaroğlu grup toplantısında “Atatürk Havalimanında yapılan net bir ihanettir. Bu işte yer almış herkese sesleniyorum, ‘Mecburdum, talimat aldım.’ diyeceğiniz bir iş değildir. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O pistleri kıran makinelerin müteahhidi duysun, o müteahhide sesleniyorum. O makineleri çekeceksin oradan, geliyoruz, adalet için geliyoruz, sen de göreceksin. Makinelerini çek, pistlere dokunma, çok açık ve net söylüyorum. Oraya birisi girerse, ihaleye katılırsa göreceği vardır” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu

2018’de başka şimdi başka

Bugün Millet Bahçesine karşı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 yılında farklı düşünüyordu. 24 Haziran seçimleri öncesi ‘İktidar millet bahçesi yapacak. Sizin yeşil projeniz var mı?’ sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı: “Çok şükür Erdoğan’ın yeşili keşfetmesi beni çok mutlu etti. Yeşil alan kaldı mı, millet bahçesi yapacaklar bilmiyorum. Atatürk Havalimanını millet bahçesi düşünüyor. Bizim telefonlarımızı dinledikleri için orayı ne yapacağımızı onlar kalkıp böyle bir açıklama yapıyorlar.” dedi. Kılıçdaroğlu, ‘Biz oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı, binaların şekli dahil olmak üzere tüm bunların hepsi hazırlandı. Bizim büyükşehir belediye başkanı adayımız bunları açıklayacak. O milletvekilimizin elinde yaptığı projeler, fotoğraflarıyla beraber nerede neyin yapılacağı hepsi hazırlandı.” diye konuştu.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi: Dün 'Millet bahçesi bizim projemiz' demişti bugün müteahhitleri tehdit etti