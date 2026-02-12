Meseleler çözümsüz değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i kabul etti. Görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısı yaptı. Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Başbakanla görüşmemizde Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin tutumlarımızı açık ve samimi şekilde ele aldık. Bu hususta geçmişten bu yana şunu savunuyoruz; mevcut meseleler, çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcılık ve çözüm iradesi olsun. Bu konuda hemfikir olduğumuzu memnuniyetle gördüm.”

“Ege’de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümleri noktasında ilerleme kaydedilebileceğine inanıyorum. Terör ve organize suçlarla mücadele konusundaki beklentilerimizi Sayın Başbakanla bir kez daha paylaştım. Münasebetlerimizin beşeri unsurunu teşkil eden azınlıklar konusunda tarihi sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlük ve eğitimden tam olarak yararlandırmaları konusundaki beklentilerimizi sayın Başbakan’la paylaştım. Türkiye ve Yunanistan güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden gelişmeyle karşı karşıyadır. Türkiye olarak Avrupa’da başlatılan savunma girişimlerinde yer almamızın müşterek menfaatimiz olduğunu düşünüyorum. Sayın Başbakan’la Gazze, bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrar Filistin meselesine iki devlet temelinde adil çözüm bulunmasından geçiyor. Suriye’de bölgede barışa katkı sunan konuma süratle ulaşması için yapılabileceklere değindik. Üstlendiğimiz yapıcı rolün sadece Suriye için değil Yunanistan ve Avrupa’nın güvenliği için ne derece mühim olduğu ortadadır.”