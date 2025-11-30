Meteoroloji 'çok şiddetli olacak' diyerek uyardı: İstanbul'un yanı başında kar başladı! İşte alarm verilen o iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Kasım 2025 Pazar günü için kapsamlı hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı sistem; kuvvetli rüzgar, şiddetli sağanak ve kar yağışını beraberinde getiriyor. Özellikle Akdeniz için “kuvvetli yağış” uyarısı yapılırken, Bolu’dan ilk kar haberi geldi.









Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre, bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yağış bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van hariç, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Mardin hariç tüm illerde yağışlı bir gün geçirileceği tahmin ediliyor.





Kritik uyarı: Akdeniz’de şiddetli yağış riski

Meteoroloji, yağışların özellikle Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağını duyurdu. Akdeniz Bölgesi’ndeki bu iller için ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere dikkat çekildi. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması istendi.









Kar ve karla karışık yağmur geliyor

Yağışlar genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülse de, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bazı bölgelerde kar yüzünü gösterecek. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yer yer karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.





Fırtına ve sis uyarısı

Hava sıcaklıklarındaki değişimle birlikte iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.









İstanbul’a yağmur, 2 saat ötesine kar düştü

MGM verilerine göre, bugün sağanak yağışın etkili olacağı iller arasında İstanbul da bulunuyor. Ancak İstanbul’a yalnızca 2 saat mesafedeki Bolu’da kış şartları kendini hissettirmeye başladı.









Meteoroloji 'çok şiddetli olacak' diyerek uyardı: İstanbul'un yanı başında kar başladı! İşte alarm verilen o iller Gündem









Bolu'da Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi ile Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylaları bölgesinde etkili olan sağanak, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.







