Meteoroloji uyarmıştı: Elazığ’da çok sayıda evi su bastı

Elazığ’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok evi su bastı.

Meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu şiddetli yağış Elazığ’da etkili oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, Yazıkonak beldesinde 6 evi su bastı.

Evinin yarıya kadar su dolduğunu ifade eden Şahismail Çadırcı, “Dün gece komşumun zile basması nedeniyle yataktan indim, ayaklarımın ıslandığını hissettim. Işıkları açınca evin yarıya kadar su dolduğunu gördüm. Belediyemiz tüm ekipmanlarını seferber etti ve 4 buçuk saatlik çalışmanın ardından tıkanıklık zorla açıldı.

Buranın sorunu 2011 yılında başladı. Organize Sanayi Bölgesi’nden taşan sular gelip yağmur sularıyla beraber kanalizasyonda ne varsa tıkıyor. Tıkadığı zaman açması bir gün sürüyor ve evlerin su basmasına neden oluyor. Bizim sürekli başımıza geliyor. Bu taşkında Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, AFAD, sosyal yardımlaşma ve defterdar yetkilileri gelip buralarda incelemelerde bulundular” dedi.

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FOTOĞRAF 9 Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında akşam saatlerinde oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Şehir merkezi, Serdivan ve şehrin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesine sebep oldu. Şehrin bazı yerlerini ise tamamen kaplayan sis nedeni ile seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Sakarya sis içinde kaldı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü Kent sis içinde kaldı: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında akşam saatlerinde oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde etkili olan siste görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.

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FOTOĞRAF 7 Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakoca Alaplı D010 Karayolu plajlar mevkiinde meydana geldi. . İddiaya göre karayoluna dökülen mazot sebebiyle yolcu otobüsü, kamyon ve 2 otomobil.kayganlaşan yolda peş peşe kaza yaptı. Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine doğru seyir halinde bulunan 46 NP 082 plakalı F.Ö idaresindeki otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sol taraftaki refüje çarptı. Arkadan gelen 67 TY 910 plakalı Ö.Ö idaresindeki Fort marka otomobil önündeki kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyet kaybedince refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar oluştu. Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine doğru seyir halinde bulunan 46 NP 082 plakalı F.Ö idaresindeki otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sol taraftaki refüje çarptı. Arkadan gelen 67 TY 910 plakalı Ö.Ö idaresindeki Fort marka otomobil önündeki kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyet kaybedince refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar oluştu. . Peş peşe yaşanan kaza sonrası yaralanan Tır sürücü F.Ç (60) olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Meydana gelen kazalar sonrası karayolu 2 saat trafiğe kapanırken jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yola dökülen mazot kazalara neden oldu, faciadan dönüldü Yola dökülen mazot yüzünden dört araç peş peşe kaza yaptı Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yola dökülen mazot kazaları beraberinde getirdi. 4 ayrı kazanın yaşandığı olayda 1 kişi yaralandı. Meydana gelen kazalar sonrası karayolu 2 saat trafiğe kapanırken jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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