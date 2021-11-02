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Meteoroloji uyarmıştı: Elazığ’da çok sayıda evi su bastı

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok evi su bastı. Belediyenin tüm ekipmanlarını seferber etmesi ile 4 buçuk saatlik çalışmanın ardından evlerde sular tahliye edildi.

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Haber Merkezi İHA
Meteoroloji uyarmıştı: Elazığ’da çok sayıda evi su bastı
Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Elazığ’da evleri su bastı

Elazığ’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok evi su bastı.
Meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu şiddetli yağış Elazığ’da etkili oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, Yazıkonak beldesinde 6 evi su bastı.

Evinin yarıya kadar su dolduğunu ifade eden Şahismail Çadırcı, “Dün gece komşumun zile basması nedeniyle yataktan indim, ayaklarımın ıslandığını hissettim. Işıkları açınca evin yarıya kadar su dolduğunu gördüm. Belediyemiz tüm ekipmanlarını seferber etti ve 4 buçuk saatlik çalışmanın ardından tıkanıklık zorla açıldı.

Buranın sorunu 2011 yılında başladı. Organize Sanayi Bölgesi’nden taşan sular gelip yağmur sularıyla beraber kanalizasyonda ne varsa tıkıyor. Tıkadığı zaman açması bir gün sürüyor ve evlerin su basmasına neden oluyor. Bizim sürekli başımıza geliyor. Bu taşkında Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, AFAD, sosyal yardımlaşma ve defterdar yetkilileri gelip buralarda incelemelerde bulundular” dedi.

Kent sis içinde kaldı: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
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Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında akşam saatlerinde oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
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Şehir merkezi, Serdivan ve şehrin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesine sebep oldu.
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Şehrin bazı yerlerini ise tamamen kaplayan sis nedeni ile seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.
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Sakarya sis içinde kaldı, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
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Kent sis içinde kaldı: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü
Sakarya genelinde etkili olan yağış sonrasında akşam saatlerinde oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde etkili olan siste görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.

Yola dökülen mazot yüzünden dört araç peş peşe kaza yaptı
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Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakoca Alaplı D010 Karayolu plajlar mevkiinde meydana geldi.
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. İddiaya göre karayoluna dökülen mazot sebebiyle yolcu otobüsü, kamyon ve 2 otomobil.kayganlaşan yolda peş peşe kaza yaptı.
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Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine doğru seyir halinde bulunan 46 NP 082 plakalı F.Ö idaresindeki otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sol taraftaki refüje çarptı. Arkadan gelen 67 TY 910 plakalı Ö.Ö idaresindeki Fort marka otomobil önündeki kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyet kaybedince refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar oluştu.
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Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine doğru seyir halinde bulunan 46 NP 082 plakalı F.Ö idaresindeki otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak sol taraftaki refüje çarptı. Arkadan gelen 67 TY 910 plakalı Ö.Ö idaresindeki Fort marka otomobil önündeki kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyet kaybedince refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar oluştu.
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. Peş peşe yaşanan kaza sonrası yaralanan Tır sürücü F.Ç (60) olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Meydana gelen kazalar sonrası karayolu 2 saat trafiğe kapanırken jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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Yola dökülen mazot kazalara neden oldu, faciadan dönüldü
Yola dökülen mazot yüzünden dört araç peş peşe kaza yaptı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yola dökülen mazot kazaları beraberinde getirdi. 4 ayrı kazanın yaşandığı olayda 1 kişi yaralandı. Meydana gelen kazalar sonrası karayolu 2 saat trafiğe kapanırken jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Alev alev yandılar: TIR'ın dorsesinde bulunan 7 sıfır araç küle döndü, sürücü gözyaşlarına boğuldu
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Yangın saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl'ün Mezit-7 Güneykestane Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Şerif Özcan (43) yönetimindeki sıfır araç taşıyan 16 BF 7414 plakalı TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
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Yangın nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, güçlükle yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
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Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
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TIR İLE 7 SIFIR ARAÇ KÜLE DÖNDÜ<br><br>Yangın sonucu 7 adet sıfır araç ile TIR kullanılamaz hale geldi.
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1 adet sıfır araç ise yanmaktan kurtarıldı.
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Araçların yandığını gören sürücü Özcan, alevlere rağmen araçların yanına gitmek isteyince polis tarafından engellendi.
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<br>Güçlükle sakinleştirilen ve ambulansa bindirilmek istemeyen Şerif Özcan, \"Benim bir şeyim yok. Ben arabaların yanına gideceğim\" diye göz yaşı döktü.
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Yangının ardından jandarma ekipleri karayolunu trafiğe açtı.
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Alev alev yandılar: TIR'ın dorsesinde bulunan 7 sıfır araç küle döndü, sürücü gözyaşlarına boğuldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sıfır araç taşıyan TIR'da yangın çıktı. Karayolunun ulaşıma kapandığı yangında 7 sıfır araç ve TIR yanarak kullanılamaz hale gelirken, 1 araç ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Araçların yandığını görünce fenalaşan sürücüyü polis güçlükle sakinleştirdi.


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