Meteoroloji uyarmıştı: Tekirdağ yağmura teslim oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Tekirdağ’da dün geceden bu yana aralıklarla devam eden yağış sevindirdi. Gece saatlerinde başlayan yağmur sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü, gün içinde de aralıklarla etkisini artırırken, bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.