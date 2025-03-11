Meteoroloji'den 5 il için 'çığ' uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı çığ tehlikesi ve kar erimesine karşı uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde yüksek ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.