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Meteoroloji'den 5 il için 'çığ' uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji'den 5 il için 'çığ' uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

10:4511/03/2025, Salı
IHA
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; 5 il için uyarıda bulundu
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; 5 il için uyarıda bulundu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; 5 il için uyarıda bulundu. Çığ tehlikesi ve kar erimesine karşı yapılan uyarıda 'vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir' ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı çığ tehlikesi ve kar erimesine karşı uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde yüksek ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.


#Meteoroloji
#çığ uyarısı
#Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü

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