Meteorolojiden 6 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı

15:498/04/2026, Çarşamba
IHA
Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa’nın doğu kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, "Bölgemizde beklenen kuvvetli yağışların 9 Nisan Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa’nın doğu kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, 10.04.2026 Cuma günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

