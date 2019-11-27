Gündem Meteorolojiden 6 ile yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı
ÇANAKKALE EDİRNE

Meteorolojiden 6 ile uyarı! Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Tokat, Gümüşhane, Bayburt hava durumu

Meteorolojiden 6 ile yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Tokat çevrelerinde yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava durumu duyurusuna göre, yarın ülke genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli, Çanakkale, Edirne ve Tokat civarının yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

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Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

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