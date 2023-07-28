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Meteoroloji'den beş il için sıcak hava uyarısı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli için sıcak hava dalgası uyarısında bulundu.

09:35 . 28/07/2023 الجمعة
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Meteoroloji, 11 ile 16 saatlerine dikkat çekti.

Meteoroloji, 11 ile 16 saatlerine dikkat çekti.

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli için sıcaklığın mevsim normalleri üzerine çıkacağı uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada,
“Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir”
denildi.



#Sıcak hava dalgası
#meteoroloji
#hava durumu
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