Meteoroloji'den beş il için sıcak hava uyarısı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

“Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir”