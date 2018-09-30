Meteorolojiden fırtına için yeni açıklama: Tedbiri elden bırakmayın

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan 'tropikal fırtına'nın yön değiştirdiği ve Ege kıyıları yerine Ege denizi üzerinde etkisini yitireceği açıklanmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, son tahminlere göre hareket yönünü değiştiren tropikal fırtına ‘Zorba’ için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Çoşkun'un açıklamaları şöyle:

"Ülkemizin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenilen Orta Akdeniz’de oluşan tropik fırtınanın son tahminlerde hareket yönünü değiştirerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi’ne kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor.

Bu sebeple Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de beklenilen rüzgar şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalması bekleniyor.

Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de pazar günü rüzgar hızının 70-90 km/saat, yağış miktarının ise mekrekareye 50-75 kg civarında gerçekleşeceği, ancak Ege Denizi’nde açıklarda rüzgâr hızının 100 km/saat ve üzerinde eseceği, yağışın ise metrekareye 100 kg üzerinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

"Anlık olarak takip ediyoruz"

Bu tür fırtınaların, yön ve şiddeti değişebildiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Çiftçilerimize, denizcilerimize ve vatandaşlarıma uyarılarımızı takip etmelerini, tedbiri bırakmamalarını öneriyoruz.

İstanbul Valiliği'nden de açıklama var

İstanbul Valiliği ise fırtınaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

İlimizin de içinde bulunduğu Marmara Bölgesi’nde rüzgarın pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, pazartesi günü sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İki ilde tedbir alındı

Tropik fırtınanın yön değiştirdiği açıklamalarına rağmen Çanakkale’de tedbir alındı. Çanakkale Valiliği’nin talimatıyla, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılan toplantıda, önleyici tedbirler alınması kararlaştırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de fırtınaya karşı özellikle denize kıyısı bulunan ilçelerde yoğun tedbirler aldı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ile BASKİ ekipleri olası su ve sel baskınlarına karşı güvenlik önlemlerini arttırdı. Sahilde bağlı küçük balıkçı tekneleri de karaya çıkartıldı.

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