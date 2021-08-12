Meteoroloji'den üç kente sel uyarısı: Öğlene kadar sürecek
Meteoroloji'den elde edilen son verilere göre; Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Yapılan açıklama sel baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Karadeniz'de devam eden gök gürültülü sağanağın, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde geceden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel uyarısı yapıldı
Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.