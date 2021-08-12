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KASTAMONU SAMSUN SİNOP

Meteoroloji'den üç kente sel uyarısı: Öğlene kadar sürecek

Meteoroloji'den elde edilen son verilere göre; Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Yapılan açıklama sel baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden Kastamonu, Sinop ve Samsun için sel uyarısı: Öğlene kadar sürecek
Kastamonu'daki sel felaketi (Arşiv)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Karadeniz'de devam eden gök gürültülü sağanağın, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde geceden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel uyarısı yapıldı

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Selin vurduğu Zafer köyünde yaralar sarılıyor
FOTOĞRAF 12
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Bartın’da dün sabaha karşı başlayan ve Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde sel sonrası hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
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Başta Bartın, Karabük, Zonguldak illeri olmak üzere ilçe ve belde belediyelerine ait iş makineleri, su tankerleri, itfaiye araçları bölgede vatandaşlara destek oluyor.
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Başkent EDAŞ firması yetkilileri de köyün ortasında yıkılan devasa elektrik direğini onarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Bartın İl Jandarma Komutanlığı ile Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri evleri ve işyerleri selden zarar gören ve çamur içerisinde kalan vatandaşların imdadına yetişti. Ellerine kürekleri alan askerler ve polisler çamur temizledi.
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Selzedelerden Adil Turgut, oğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı.
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Oğlunun evin sel altında kaldığını söylemesi üzerine üzülmediğini, evi yeniden tadilat yapabileceklerini anlatan Turgut, Allah razı olsun devletten herkesten Allah razı olsun. Evim vardı burada ineğim vardı, ineğim öldü. Yapacak bir şey yok.3 buçuk metre suyun boyu var. Ben hiç panik olmadım. Evim o kadar suda yıkılmadı. Herkes burada herkesten Allah razı olsun. Mahallenin tamamı suyun altında en çok su burada var diye konuştu.
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Selde engelli aracını kaybettiğini ifade eden Mustafa Acar, “Eşya falan kalmadı ama kimsenin aklına eşya gelmiyor. O an can daha önemli. Özürlü arabam var en çok ona üzüldüm. Arabam olmazsa ben bitmişim. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. Defalarca bana sordular yardım edelim diye. Herkes burada görevinin başında. Herkes ellerinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.
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Öte yandan, köyün iki yakasını bir araya getiren köprünün çökmesi üzerine bölgeye yeni bir köprü yapılması için çalışma başlatıldı. Zafer köyündeki çalışmalar aralıksız sürüyor.
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Selin vurduğu Zafer köyünde yaralar sarılıyor
Bartın'da sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde yaralar sarılıyor. Bölgede bir taraftan hasar tespit çalışmaları sürerken, askerler ve polisler de vatandaşların en büyük destekçisi oldu.


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