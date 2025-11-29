Yeni Şafak
Meteoroloji'den Mersin için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Mersin için kuvvetli sağanak uyarısı

17:4829/11/2025, Cumartesi
AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in batı ilçelerinde bu gece saatlerinde başlayacak yağışın zamanla il genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



