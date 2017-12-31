Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz’in batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: