Metin Gürcan'a 20 yıl hapis istemi: Devlet sırlarını sattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme” suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

26 Kasım 2021’de gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Metin Gürcan hakkındaki soruşturmasını tamamlayan Başsavcılık, iddianamesini Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İddianameye göre başsavcılığın tespitleri madde madde şu şekilde:

- Gizlilik kurallarına riayet ederek para karşılığında yabancı istihbarat görevlilerine devlet sırrı mahiyetinde bilgileri temin ederek paylaştı.

- MİT, Gürcan’ın bir yabancı istihbaratçıyla otelde yaptığı görüşmeye dair ortam dinlemesi kayıtlarının siyasal veya askeri sır kapsamında olduğunu bildirdi.

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PARA ALIŞVERİŞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

- Dosyaya eklenen MASAK raporuyla, Metin Gürcan’ın kendilerine bilgi temin ettiği diğer kişilerden banka yoluyla para aldığı anlaşıldı. Söz konusu istihbaratçılarla arasındaki para alışverişini ise kapalı zarf içerisinde, özel gizleme yöntemlerini kullanarak elden ve nakden aldığı belirlendi.

OTOPARK GÖRÜŞMESİ

- X1 kodlu istihbaratçıyla oteldeki buluşmasında, masa değiştirme, zarf teslimi anında aynı anda masada oturmama gibi dikkat çekmemeye ilişkin hareketler sergiledi.

- X2 kodlu kişiyle ise istihbarattaki gizli yöntemleri kullanarak, karanlık ve izbe bir ortam olan AVM otoparkında ve araç içerisinde buluşarak görüştü. Gürcan, savunmasında pandemi nedeniyle otoparkta görüştüğünü söylemişse de araçta kapalı alanda 45 dakika kaldı.

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Otoparkta araç içerisindenajanlarla görüşen Gürcan,nparaları burada zarf içindenalıyordu.

MÜHÜRLÜ ZARFTA DOSYAYA EKLENDİ

- Fiziki takip esnasında elde edilen ortam dinleme içeriğindeki devlet sırrı içeren bilgiler nedenle CD kaydı Adli Emanet’e teslim edildi.

- Ortam dinleme kaydı çözüm ve tercüme tutanağı da mühürlü zarf içerisinde dosyaya eklendi. Devlet sırrı barındıran ve suçun delili olan ortam dinleme kayıt tutanağı içeriğinin büyük çoğunluğu iddianameye doğrudan derc edilmedi.

Askeri bilgileri paylaştı

İddianamede Metin Gürcan ’ın, Türkiye’nin iç işlerine dair bilgi aktarımı yapmadığını ısrarla tekrarlamasına rağmen, fiziki takip tutanaklarının çözümlenmesi neticesinde elde edilen konuşma içeriğinin tamamına yakınının, Türkiye’nin iç ve dış siyasi, askeri milli duruşu ve sırları ile ilgili olduğuna yer verildi.

’ın, Türkiye’nin iç işlerine dair bilgi aktarımı yapmadığını ısrarla tekrarlamasına rağmen, fiziki takip tutanaklarının çözümlenmesi neticesinde elde edilen konuşma içeriğinin tamamına yakınının, Türkiye’nin iç ve dış siyasi, askeri milli duruşu ve sırları ile ilgili olduğuna yer verildi. Gürcan’ın dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemede sürekli olarak “kaynaklarım” kavramını kullandığında dikkat çekilen iddianamede, “Kaynaklar” tabirinin, kamu görevlisi veya kritik ticari, siyasi pozisyondaki gerçek kişiler olduğu bilgi içeriklerinde görülmekte olduğuna vurgu yapıldı.

Hayatın olağan akışına aykırı

Şüphelinin ifadesinin tamamında sürekli tekrar ettiği “açık kaynaklardan elde ettiği bilgileri analiz ederek para karşılığında raporlaştırıp teslim ettiği” iddiasının doğru olmadığı da iddianamede yer aldı.

Metin Gürcan hakkında şu bilgilere yer verildi: “Çünkü hiç kimse, hele de dünyanın en eski medeniyetlerinden olan ve en gelişmiş bilgi analiz teknolojilerine, eğitilmiş insan kaynağına sahip devletlerinden olan X1 ve X2 devletlerinin, zaten açık kaynaklarda var olan bilgilere düzenli aralıklarla 400 dolar, 500 avro, 330 paund para ödemesi hayatın olağan akışına uygun değil. Bu kişilere para karşılığında temin ettiği siyasal ve askeri sır kapsamındaki bilgiler açık kaynaklardan elde edilemeyecek bilgiler.”

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