Metro İstanbul'dan Topkapı-Habipler tramvay hattı için ring sefer bilgilendirmesi

Topkapı-Habibler hattındaki Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen bir tramvay çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada vatmanın da aralarında bulunduğu hayatı tehlikesi olmayacak şekilde 14 kişi yaralanmıştı.

Seferlerin Topkapı-Şehitlik ve Bosna Çukurçeşme-Mescid-i Selam istasyonları arasında yapıldığı, Demirkapı-Bosnaçukurçeşme istasyonları arasında ise İETT otobüsleri ile yolcu taşıması gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda ise "T4 hattında meydana gelen kaza nedeniyle Topkapı-Şehitlik ve Bosna Çukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında işletme yapılmakta olup, Demirkapı-Bosna Çukurçeşme istasyonları arası İETT otobüsleriyle işletme yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

Yeni ring sefer açıklaması

İBB Metro İstanbul resmi Twitter hesabından aksayan seferlerle ilgili bir açıklama yayımladı. Metro İstanbul, yolcuların mağdur olmaması için ring seferleri yapıldığını açıkladı. Metro'nun sosyal medya hesabından "Yolcularımızın dikkatine" diye başlayan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

T4 hattımızda seferlerimiz şu şekilde yapılmaktadır:

Topkapı- Şehitlik arasında 20 dakika aralıklarla ring seferleri yapılmaktadır.

Şehitlik-Bosnaçukurçeşme istasyonları arasında 25 dakika aralıklarla yapılmaktadır.

Bosnaçukurçeşme - Mescid-i Selam arasında 5 dk. aralıklarla sefer yapılmaktadır.

Bosnaçukurçeşme-Topkapı arasında ayrıca İETT otobüsleriyle de ek seferler düzenlenmektedir.

Yolcularımızın dikkatine!!! #ibb#metro#istanbul#duyuru#metroistanbulpic.twitter.com/qKtHHVhF6f — Metro İstanbul (@metroistanbul_) 15 Mart 2018