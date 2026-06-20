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Metro raydan çıktı

Metro raydan çıktı

04:0020/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
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İstanbul M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı
İstanbul M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı

İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda sefer yapan metro raydan çıktı, 3 kişi yaralandı.

Metro, makas arızası nedeniyle Bostancı mevkiinde raydan çıktı. Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Seferler bir süre iptal edildi.

ANONS BİLE YAPILMADI, ÇAMURDA KALDIK

Metrodaki Dilek Kaygalak, “Bize hiçbir şekilde anons yapılmadı. İnsanlar kendi imkanlarıyla kapıları açtı, biz kendi kendimizi tahliye ettik. O yolu ayaklarımız su ve çamur içinde geri döndük ifadelerini kullandı. Ayten Yücel de, "Duvara çarptı, bayağı sarsıntı yaşadık. Elektrikler gitti ve kapılar ilk etapta açılmadı. Anons da geçmediği için insanlar daha çok panik oldu" dedi.




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