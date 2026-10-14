Metroda trafo patladı

İstanbul’da M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından vagonları duman kaplarken, yolcular panik içinde tahliye edildi. Üsküdar istikametindeki seferler geçici olarak durduruldu, istasyonlarda yoğunluk oluştu. Dumandan etkilenen 1 yolcu tedavi altına alındı.

DUMAN VE PATLAMA SESLERİ

Olay, dün saat 08.30 sıralarında M5 hattının Ihlamurkuyu İstasyonu’nda meydana geldi. Seyir halindeki trenin elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen duman vagonlara ve istasyona yayıldı. Tren durdurulurken yolcuların tahliyesine başlandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 yolcuya sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Üsküdar yönündeki seferler geçici olarak durduruldu.

ACİL BUTONU ÇALIŞMADI

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yolcuların acil durum butonuna bastığı ancak kapıların açılmadığı görüldü. Yolculardan Hafize Zeynep, patlama sesinin ardından vagonlarda duman yükseldiğini belirterek tahliye sırasında yaşadıklarını anlattı. Zeynep, “Biz trendeydik. Birden patlama sesi oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Duman çıktığını gördük. İstasyondakiler sıkıştı. Biz de acil butonuna bastık ama kapılar açılmadı. Biz de mandalı kendimiz aşağı çekerek çıktık” dedi.

ÖN CAM NASIL KIRILDI?

Olayın ardından metronun ön camının kırıldığı görülen görüntü, yeni bir tartışma başlattı. Patlamanın yanı sıra metro araçlarının karıştığı bir kaza yaşandığı iddia edildi.

ELEKTRİKSEL ARKLANMA

Metro İstanbul, olayın, aracın enerji besleme sisteminde meydana gelen elektriksel arklanmadan kaynaklandığını açıkladı. Kurum, oluşan duman nedeniyle yangın perdelerinin indirildiğini, alanın izole edildiğini ve yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi. Teknik arızanın giderildiği, itfaiye ve teknik ekiplerin kontrollerinin ardından hattın normal sefer düzenine döndüğü duyuruldu. Açıklamada sosyal medyada gündeme gelen kırık cam görüntüleri ve kaza iddialarına ilişkin ayrıca bilgi verilmedi.

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