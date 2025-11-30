Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Mevsimin ilk karı düştü: İstanbul'un yanı başında kar başladı

Mevsimin ilk karı düştü: İstanbul'un yanı başında kar başladı

22:3030/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kartepe’de kar yağışı başladı.
Kartepe’de kar yağışı başladı.

İstanbul’un yanı başındaki önemli kış turizm merkezi Kartepe’de kar yağışı başladı.

Hava sıcaklığının 3 derece olarak ölçüldüğü Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe’de akşam saatlerinde kar yağışı başladı.


İstanbul’a kara yoluyla 120 kilometre uzaklıktaki zirvede ağaçlar beyaza büründü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli’mize yılın ilk karı düştü. Rabbim bereketi, huzuru, güzelliğini arttırarak yağdırsın" ifadelerini kullandı.





#kocaeli
#kartepe
#i̇stanbul
#kar yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir Gecesi 2026 tarihi belli oldu: Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet açıkladı