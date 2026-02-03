Mezarlıktan çıkıyor şifa dağıttığına inanılıyor: Avrupa'dan ve çevre illerden gelenlerin sayısı arttı

Karaman’da mezarlık alanda ortaya çıkan ve çeşitli hastalıklara iyi geldiği ileri sürülen yağlı çamur özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de adı geçen Büğlü Baba Türbesi’nin yanında bulunan çamurun, içerdiği mineraller sayesinde egzama ve sedef gibi rahatsızlıklara şifa olduğuna inanılıyor. Yurdun dört bir yanından ve yurt dışından çok sayıda kişi, şifa bulmak umuduyla bölgeye geliyor.
Karaman’ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde mezarlıkta çıkan ve çeşitli hastalıklara iyi geldiği belirtilen yağlı çamur genellikle yaz aylarında çoğalıyor, ilgi görüyor.
"Evliya Çelebi burayı tarif ediyor"
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde de ismi geçen ’Büğlü Baba’ türbesi yanında bulunan mezarlıktaki şifalı çamurun, içerisinde bulundurduğu kükürt, magnezyum, sodyum, kalsiyum ve potasyum gibi minerallerle çeşitli hastalıklara iyi geldiği düşünülüyor.
Çamurun hikayesini anlatan emekli öğretmen Mehmet Uğuz, "Evliya Çelebi, burayı tarif ederek ’Büğlü Baba’ yatmaktadır. Onun yakınında da şifalı bir çamur var ve birçok hastalığa iyi gelmektedir’ diyor. Şifalı çamur adı buradan geliyor. Burada bulunan şifalı çamur ise bir yerde sabit durmuyor. Bu çamur çok defa tahlil edildi. Yurdun dört tarafından şifa bulmak için buraya gelenler oluyor. Genellikle yazın bu çoğalıyor" dedi.
"Avrupa’dan ve çevre illerden gelenlerin sayısı arttı"
Gülpazarı Mahallesi Muhtarı Ömer Gümüş ise "Şifalı çamurun egzama, sedef türü hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Son yıllarda Avrupa’dan ve çevre illerden gelenlerin sayısı arttı. Şifasını gördüm diyen de çok. O yüzden bölgemiz için güzel bir şey. Şifa görmek isteyen buyursun gelsin" diye konuştu.