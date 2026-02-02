Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karaman
'Çiçeklerin annesi' olarak biliniyor: Fiyatı bin 500 liraya kadar ulaşıyor

'Çiçeklerin annesi' olarak biliniyor: Fiyatı bin 500 liraya kadar ulaşıyor

08:092/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Karaman’da kış aylarının simgesi haline gelen ve "çiçeklerin annesi" olarak adlandırılan nergis çiçeği, yoğun ilgi görüyor.

Ocak ve şubat aylarında çiçekçilerde en çok tercih edilen türlerin başında gelen nergis, kendine has kokusu ve nadir bulunmasıyla dikkat çekiyor.


Nergis satışları ve çiçeğin özellikleri hakkında bilgi veren işletmeci Fatma Nur Şalkacı, nergisin sadece belirli dönemlerde yetiştiğini söyledi.

"Diğer çiçeklere oranla yok satıyor"


Nergis çiçeğinin kültürel ve manevi değerine değinen Şalkacı, "Nergis çiçeği, çiçeklerin annesi pozisyonundadır. Ocak ve şubat aylarında özellikle çok fazla rağbet görüyor. Kokusu ile gerçekten harika bir çiçek. Belirli zamanlarda oluyor, sürekli bulunan bir çiçek değil. Özellikle bu aylarda diğer çiçeklere oranla daha fazla yok satıyor diyebiliriz" dedi.

"Fiyat aralığı bin ile bin 500 lira bandında"


Çiçeğin nadir bulunması nedeniyle buket tasarımlarının farklılık gösterdiğini belirten Şalkacı, "Nergis çiçeği diğer çiçeklere oranla nadir ve eşsiz bir çiçek olduğu için buketlerimiz diğerlerine göre tabii ki biraz daha küçük kalıyor. Fiyat aralığı da şu an bin ile bin 500 lira bandında satılıyor. Ocak ve Şubat aylarında özellikle beylere tavsiyemiz, eşlerine nergis almalarıdır" ifadelerini kullandı.

#Çiçeklerin annesi
#Nergis
#Fatma Nur Şalkacı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
53 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Bugün (2 Şubat) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il güncel hava durumu raporu