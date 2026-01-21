Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karaman
14 bin liralık borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü 3 yaralı

14 bin liralık borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü 3 yaralı

17:4521/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
14 bin liralık borç kavgasında ölen baba, oğlunun mezarının yanına defnedildi.
14 bin liralık borç kavgasında ölen baba, oğlunun mezarının yanına defnedildi.

Karaman'da 14 bin TL'lik borç nedeniyle çıkan kavgada öldürülen Yunus Emre Şahin'in (31) ardından yaşamını yitiren babası Mustafa Şahin (69), son yolculuğuna uğurlandı. Şahin, oğlunun mezarının yanına defnedildi.

Karaman’ın Kirişçi Mahallesi’nde 7 Ocak’ta yaşanan olayda, eski çalışanlar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Şahin ile oğulları Yunus Emre, Kazım ve Arif Şahin, daha önce yanlarında çalışan Mehmet K. ve oğlu Cemal K. ile sokakta karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemal K. darbedilirken, baba Mehmet K. otomobilinin bagajından aldığı tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte Mustafa Şahin ve üç oğlu yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yunus Emre Şahin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kavga 14 bin TL alacak yüzünden çıkmış

Mehmet K. ve oğlu Cemal K., olayın ardından polis ekiplerince yakalandı. Kavganın, Mehmet K. ile oğlunun, alacakları olan 14 bin lirayı isteyince çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet K., tutuklandı, oğlu Cemal K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Baba da yaşamını yitirdi

Yaralılardan Mustafa Şahin de tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Mustafa Şahin'in cenazesi bugün öğle vakti Ahmet Yesevi Camisi önüne getirildi. Taburcu olan Kazım Şahin cenazeye katılırken, Arif Şahin’in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Mustafa Şahin'in cenazesi, kılınan namaz sonrası oğlu Yunus Emre Şahin'in mezarının yanına defnedildi.



#Karaman
#cinayet
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut kurası listesi: 500 bin sosyal konut çekilişine girecekler ve reddedilenler açıklandı mı, kuraya katılacaklar nereden öğrenilir?