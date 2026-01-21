14 bin liralık borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü 3 yaralı

Karaman'da 14 bin TL'lik borç nedeniyle çıkan kavgada öldürülen Yunus Emre Şahin'in (31) ardından yaşamını yitiren babası Mustafa Şahin (69), son yolculuğuna uğurlandı. Şahin, oğlunun mezarının yanına defnedildi.
Karaman’ın Kirişçi Mahallesi’nde 7 Ocak’ta yaşanan olayda, eski çalışanlar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Şahin ile oğulları Yunus Emre, Kazım ve Arif Şahin, daha önce yanlarında çalışan Mehmet K. ve oğlu Cemal K. ile sokakta karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemal K. darbedilirken, baba Mehmet K. otomobilinin bagajından aldığı tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte Mustafa Şahin ve üç oğlu yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yunus Emre Şahin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kavga 14 bin TL alacak yüzünden çıkmış
Mehmet K. ve oğlu Cemal K., olayın ardından polis ekiplerince yakalandı. Kavganın, Mehmet K. ile oğlunun, alacakları olan 14 bin lirayı isteyince çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet K., tutuklandı, oğlu Cemal K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Baba da yaşamını yitirdi
Yaralılardan Mustafa Şahin de tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Mustafa Şahin'in cenazesi bugün öğle vakti Ahmet Yesevi Camisi önüne getirildi. Taburcu olan Kazım Şahin cenazeye katılırken, Arif Şahin’in ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Mustafa Şahin'in cenazesi, kılınan namaz sonrası oğlu Yunus Emre Şahin'in mezarının yanına defnedildi.