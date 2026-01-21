14 bin liralık borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü 3 yaralı

Karaman’ın Kirişçi Mahallesi’nde 7 Ocak’ta yaşanan olayda, eski çalışanlar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Şahin ile oğulları Yunus Emre, Kazım ve Arif Şahin, daha önce yanlarında çalışan Mehmet K. ve oğlu Cemal K. ile sokakta karşılaştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemal K. darbedilirken, baba Mehmet K. otomobilinin bagajından aldığı tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte Mustafa Şahin ve üç oğlu yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yunus Emre Şahin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.