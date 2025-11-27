Karaman'da heyecan verici keşif: 10 bin yıllık sokak, 8 bin 500 yıllık ayna! Teknolojik olarak üretmek çok zor

"ÇİZİ BEZEMELİ UÇLAR CANHASAN'A ÖZGÜ"





Doç. Dr. Baysal, "Obsidyenden yapılmış buluntular arasında önemli örneklerle karşılaştık. Bunlar arasında sayabileceğimiz bir obsidyen ayna ve yine üzerlerinde çizi bezemelerin bulunduğu ok uçlarıdır. Bu türden çizi bezemeli aletlerin yeni dönem kazılarında bulunmasıyla birlikte bu türden bir bezemenin Canhasan'da uzun bir gelenek olduğu anlaşılmaya başladı. Söz konusu buluntular, Anadolu arkeolojisine özgüdür. Bunlar Orta Anadolu arkeolojisi, arkeolojik araştırmalarında örneğin Çatalhöyük gibi merkezlerde karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte çizi bezemeli uçlar, şimdilik Canhasan'a özgüdür diyebiliriz" diye konuştu. 8 bin 500 yıllık obsidyen aynaya ilişkin Doç. Dr. Baysal, "Bu aynanın Çatalhöyük'tekilerle çağdaş olduğunu düşünüyoruz. Benzer örneklerin hepsinin Türkiye sınırlarında kalan kazı çalışmalarında ortaya çıkarıldığını biliyoruz. Bu da Anadolu kökenli bir teknoloji ve zanaat olduğunun altını çizmemizi gerektirir. Bunların özellikleri arasında teknolojik açıdan bu aynaları üretmek çok zor bir uğraş" diye konuştu.