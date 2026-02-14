MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Terörsüz Türkiye mesajı: 'Huzur ve istikrar hedefimiz'

"Milliyetçi-muhafazakar çevrelerde konumlanıp kendinde keramet vehmeden bazı tiplerin meydanı boş bularak toplum nezdinde siyasi itibar ve mevki edinme çabaları da ortaya bazı ayrılıkçı mikro partilerin çıkmasına yol açmıştır. Velhasıl dönekler, her boyaya boyanmakta, her renge uyum sağlamakta, girdikleri her kalıbın şeklini almaktadır. Her siyasi partiye üye ya da aday olmaktadır. Her ideolojik gruba dahil olmaktadır. Sözünden dönmenin de davadan dönmenin de mazereti olmaz. Yüksekten düşenin parçası bulunur, davadan düşenin parçası bulunmaz. Milliyetçi-ülkücü hareket, siyasi mücadelesinde binlerce şehit vermiştir. Birçok dava arkadaşımız ülkü uğrunda sağlığını, istikbalini yitirmiş, ömrünü haksız yere cezaevlerinde tüketmiştir. Bununla birlikte ülkücüler, 'Yiğit başından ali eksik olmaz' düsturuyla hareket ederek devletine küsmemiş, cephe almamıştır."