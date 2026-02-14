MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan Terörsüz Türkiye mesajı: 'Huzur ve istikrar hedefimiz'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Terörsüz Türkiye'nin hedefi, öncelikle terörü sonsuza kadar Türkiye'nin gündeminden çıkarmak, sonra da huzur ve istikrar ortamının bütün bölgeye yayılmasına vesile olmaktır. Terörsüz Türkiye, hem ülkede hem de bölgede siyasi istikrar demektir." ifadelerini kullandı.
MHP'li Yalçın, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'de yaşanan gerileme ve iç fetret sürecinin hem partinin siyasi geleceği hem çeşitli sebeplerle bu partiye yamananların durumu hem de siyasi hesaplarını onunla ortaklık üzerine kuran kişi, grup ve çevreler açısından zor ve yıpratıcı günlerin habercisi olduğunu belirtti.
CHP'de yaşananların, özellikle kümülatif oy potansiyeli yüzde 30'lara varan milliyetçi-muhafazakar camia açısından ibret verici olduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:
"Davadan düşenin parçası bulunmaz"
"Ülkücülük bir iman ve ahlak meselesidir"
Ülkücülüğün askerlik olmadığını, lakin ülkücü kalmak için sarsılmaz bir merbutiyet yani bağlılık ve sağlam bir mensubiyet şuuru gerektiğini dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:
"Nefis muhasebesi yapma vakitleri çoktan geldi"
Yalçın, MHP'nin, kuruluşundan bugüne kadar hep ilkesiz ve kaypak siyasetin karşısında durduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:
"Terörsüz Türkiye hem ülkede hem de bölgede siyasi istikrar demektir"
MHP'nin zamanı ve zemini iyi okuyan, toplumsal ve siyasi ortamla uluslararası ilişkilerde meydana gelen yeni kopma ve bağlanmalara karşı hesaplı, makul ve rasyonel refleksler geliştirip üreten bir parti olduğunu aktaran Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan Terörsüz Türkiye hamlesinin de aynı akılcı ve gerçekçi telakkinin mahsulü olduğunu vurguladı.
Yalçın, şunları kaydetti:
Terörsüz Türkiye olgusunun toplumun bütün kesimlerine anlatmak üzere, uzunca bir süredir MHP tarafından etkinlikler ve siyasi faaliyet programları yürütüldüğünü anımsatan Yalçın, her kademedeki teşkilat mensuplarının toplumun farklı kesimleriyle bulaşarak Terörsüz Türkiye adımının sebep ve gerekçelerinin dile getirildiğini aktardı.