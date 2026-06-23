MHP Genel Başkanı Bahçeli: AB, Türkiye'ye istikamet çizemez

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli dava arkadaşlarım, dış politikada bazen bir zirve fotoğrafı sayfalar dolusu rapordan daha fazla şey anlatır. Bazen bir devlet başkanının masaya geç gelişi. Bazen gelişi güzel söylenmiş gibi kılıfına uydurulan bir cümle, yıllardır saklanan, sessizliğini koruyan ve sırasını bekleyen güç tahakkümünü ortaya koyar. Bazen bir parlamento raporu, ateş bacayı sarınca hatırlanan dostluk cümlelerinin arkasına gizlenmiş, yılların kiniyle bıçak gibi bilenmiş eski husumetleri gözler önüne serer, niyetleri ele verir.

"Trump gelişigüzel 'Patronum' demedi"

Fransa'da G7 liderleri bir araya gelmiştir. Zirvenin gündemi kağıt üzerinde hayli kabarıktır. Ekonomik sıkışma, Ukrayna savaşı ve Hürmüz'de yaşananlar aynı zamanda göç endişesi aynı fotoğraf üzerine sıkışmıştır.

Tüm bu ağır gündemlerin üstüne ABD Başkanı Trump'ın toplantıya girerken söylediği patron benim sözü damga vurmuştur. Bu söz gelişigüzel söylenmiş bir cümle değil G7'deki güç dengesinin gerçek maiyetini gösteren ibretlik bir itiraftır. Trump gelişigüzel 'Patronum' demedi. Bu söz Trump'ın güç gösterisini işaret etmektedir.

Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez

Aynı Avrupa kendi güvenlik boşluğunu nasıl dolduracağını kara kara düşünmektedir. Avrupa Türkiye'ye demokrasi hukuk ve dış politika dersi vermeye kalkmakta rapor kılıfına sokmuş ithamları ve tehditlerini ısrarla sürdürmektedir. Avrupa Birliği basiretsizliğini görmeden bize rapor yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit ve terbiye imalarıyla hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek.

AB, Türkiye'ye istikamet çizemez. Gaflet uykusunda rüyaya dalanlar iyi duysun, kulağını açsın ve işitsin Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Atalarımızın boşuna el atına binen tez iner dememiştir. Yıllardır kendi güvenliğini başkasının atına bindirenler şimdi o atın dizginlerinin kendi elinde olmadığını anlamıştır. Böyle bir Avrupa hangi yüzle Türkiye'ye ayar vermeye kalkacak hangi cüretle devletimizin makamlarına dil uzatacaktır.

Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karışlarız.

"Türk yargısı Brüksel’de yazan raporla karar vermez"

Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Avrupa Parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Bağlayıcılığı yoktur ama siyasi olarak üzerinde durulmalıdır. Yargı gücümüzü elimizden almak istedikleri ortadır. Bağımsız Türk mahkemelerini yönlendirmeye kalkmak hadsizliktir. Herkes ayağını denk alacak yerini bilecek. Türk yargısı Brüksel’de yazan raporla karar vermez. Bize sınır ötesinden bize ayar vermeye kalkan kim varsa bize yan gözle bakmamayı öğrenecekler.

Ülkü Ocaklarına yönelik ifadeler eski husumetin göstergesidir. Ülkü Ocakları Türk gençlerinin 1 numaralı yuvasıdır. Biz Ülkü Ocakları’nda davayı öğrendik. İşin esasında Türk ve Türkiye düşmanlığı vardır.

"Mavi Vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır"

Kıbrıs Türkü yıllarca işgal altında yaşamıştır. Analar öldürülmüş, ocaklar söndürülmüştür. Bıçak kemiğe dayanmış ve 1974 yılında Ayşe Tatile çıkmış Türkiye gerekeni yapmıştır.