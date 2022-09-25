MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun?

Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı: Hodri meydan, milletin vicdanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısında bulunarak, 'O kadar polemiklerin, oyunların, siyasi ahlaksızlıkların partisi haline geldiler ki yapılan siyasi yanlışlarla, ahlaki sorunlarla, tartışmalarla gündeme geldiler ki artık genel başkan ekibine 'Benimle misin, değil misin?' diyor. Bir daha söylüyorum, bu millet Kılıçdaroğlu ile beraber değil. Altılı masa Kılıçdaroğlu ile beraber değil ama biz onunla beraberiz. Aday ol kardeşim. Gel, hodri meydan. Aday ol. Bu milletin irfanında, vicdanında, izanında karşılığı olmadığını bütün dünya görsün' diye konuştu.