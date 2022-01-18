MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Sezen Aksu'ya tepki: Serçeysen serçeliğini bil, kuzgunluğa heves etme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

#CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli, Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

https://t.co/nfDJu51WYb — Yeni Şafak (@yenisafak) January 18, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İç ve dış dinamikleri doğru analiz etmeden Kazakistan'ın maruz kaldığı tehditleri anlayamayız. Kazakistan'ın güç blokları arasında sıkışması istendi. Tanıdık kanlı şablonun son kurbanı Kazakistan oldu. Soğuk savaş belirtileri yaşanmaktadır. Hedef Türk-İslam coğrafyasıdır.

Kazakistan'daki istikrarsızlığa karşı Türk Devletleri Teşkilatı sorumlu bir şekilde tavrını göstermiştir. Türk Devletleri arasında askeri anlaşma olmadığı için istikrar tesis edilememiştir. Türk Devletleri arasında bunun bina edilmesi lazım. Ayrımız, gayrımız yok, kimseye muhtaç değiliz. Bizim için Ankara ne ise Türk Devletlerinin başkentleri de odur. Aralarında da hiçbir fark yoktur. Sınırlarımız, coğrafyalarımız, ülkelerimiz ayrı olabilir, ama kaynağımız, milletimiz aynıdır.

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OYNAT 00:49 Devlet Bahçeli'den Türk devletleri mesajı: Sınırlarımız ayrı olabilir ama kavgamız ve milletimiz aynıdır MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.



Türk devletleriyle Türkiye arasında ayrılık olmadığını belirten Bahçeli, 'Bizim için Ankara ne ise Bakü, Nur Sultan, Bişkek, Taşkent, Aşgabat, Lefkoşa odur. Tarih, kültür ve maneviyat ölçeğinde aralarında hiçbir fark yoktur. Sınırlarımız, coğrafyalarımız, ülkelerimiz ayrı olabilir ama kaynağımız, kaderimiz, kavgamız, milletimiz aynıdır. Adı da Türk milletidir.' dedi.



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IRAK'TA HÜKÜMET KURMA ÇABALARI

Irak halkının iradesi ile belirlenen parlamento ilk oturumunu 9 Ocak'ta gerçekleştirmiştir. En çok oyu olan partinin siyasi lideri Başkan olarak seçilmiştir. Irak'ın toplumsal birliği parçalı ve kırılgandır. 7 Türkmen vekil olarak parlamentoya girmiştir. Bu sayı elbette yeterli görülemeyecektir. Türkmensiz bir Irak, yaralıdır, yarımdır, yetimdir. Türkmenler asli kurucu unsur olmalarına rağmen, buna rağmen sosyal haklardan mahrumdur. Bu adil değildir, eşitsizliğin kör düğümüdür. Türkmenler, kimlik ve kültür özelliklerinden, içinde yaşadıkları coğrafyaya kadar çatışma havzasının tam göbeğinde yer almışlardır.

Irak coğrafyasında ihtilaflı olarak belirlenen toprakların tamamında Türkmenler yaşamaktadır. Son yarım asırlık süreçte tarihi Türkmen kentlerinde demografik yapısı ile alçakça, haince oynanmıştır. Bunun adı bize göre Türk düşmanlığıdır. Failleri de bellidir. Niyet ve hedef sahipleri bunun bedelini en ağır şekilde ödemeye mahkumdur.

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Kerkük Türk'tür, başka söze gerek yoktur. Türkmenler Irak toplumunun şerefli topluluklarıdır. Irak'ta kurulacak yeni hükümette Türkmenlerin birden fazla bakanlıkta görev alması tarihi bir önemdedir.

Türk'ün şiisi, sünnisi olmaz. Türk Türk'tür. Başka türlüsü olmaz, olamaz. Birbirimize mezhep siperinden mi bakacağız. Böyle bakarsak tarihe bunu nasıl anlatırız! Millete bunu nasıl izah ederiz! Allah'ımız birdir, dinimiz, peygamberimiz, kitabımız, kıblemiz, imanımız birdir. Başka bir sınıflandırmaya tahammülümüz yoktur.

OYNAT 02:03 Devlet Bahçeli'den Enes Kara intiharına ilişkin: Siyasi önyargılarla istismar edilerek mütedeyyin insanlarımıza karşı intikam aracına dönüştürüldü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Enes Kara isimli tıp öğrencisinin intiharına yönelik açıklamalarda bulunan Bahçeli, 'Enes Kara isimli öğrencinin intiharı, siyasi ve ideolojik önyargılarla istismar edilmiştir. Bahanesi ne olursa olsun bir gencimizin intihar etmesi bizleri derinden üzmüştür.



Söz konusu intihar olayı, menfur bir siyasi hesaplaşmaya konu edilerek muhafazakar ve mütedeyyin insanlarımıza karşı husumetle perçinleşmiş intikam aracına dönüştürüldü. Bu insanı, vicdani değildir.



CHP ve malum yoldaş medyasının sürekli gündemde tuttuğu bu olay, kolektif bir saldırı haline getirilmiştir. Kimin inanıp inanmadığı bizim merak sahamız içinde değildir. Herkesin inanç hürriyetini yaşamaya hakkı vardır. Kimsenin avukatı değiliz. Ama konu dinimiz olunca gözümüzü daldan budaktan sakınmayız.' dedi.

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ENES KARA OLAYI

Ailesinin zoru ile bir cemaat yurdunda kaldığını söylemiştir. Ne var ki TBMM'ye geçen dönemden sunduğumuz Ruh Sağlığı düzenlemesinin de bir an önce geçmesini istiyoruz. İstismarın her zeminin karşısındayız. Gençlerimizi sahipsiz bırakamayız. Suçsuz, günahsız insanlarımızın israfına tahammül edemeyiz. Bu intihar vakası ne ilk ne de son olacaktır. Bu intihar olayın siyasi şekilde konu edilmesi, hesaplaşmaya çevrilmesi insani değildir, vicdani değildir.

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Enes Kara olayı kollektif bir saldırı haline getirilmiştir. Kimin inanıp inanmadığı bizim merak sahamız içinde değildir. Herkesin inanç hürriyetini yaşamaya hakkı vardır. Cemaatler ve tarikatlar devletle rekabet etmedikçe, devleti ele geçirmeye çalışmadıkça var olmaya devam edeceklerdir. Dini suçlamalardaki sinsilik bizim meselemizdir. Kimsenin avukatı değiliz. Ama konu dinimiz olunca gözümüzü budaktan sakınmayız.

Hiçbir öğrencimizi aç ve açıkta kalmasına göz yumamayız. Enes Kara'nın yurt sorununun olmadığı, devlet yurduna başvurmadığı yapılan açıklamalar ile sabittir.

Asıl nedeni karanlıkta kalan intihar üzerinden inançlarımıza saldıranlar, ilk kez intihar yaşanmış gibi manevi değerlerimizi karalamaya girenler art niyetlidir. Hiçbir intihar tasvip edilemez. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz.

SEZEN AKSU'YA TEPKİ

Yazdığı ucube şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Havva'ya cahil diyen sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukuru açık seçik. Sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme.

"CHP'NİN YAPTIĞI MANEVİYAT DOLANDIRICILIĞIDIR"

CHP'nin çıkıp, 'Bizim Genel Başkanımız peygamber soyundan geliyor' açıklaması maneviyat dolandırıcılığıdır. Kılıçdaroğlu, peygamber efendimizin soyundan geliyor ise, onun ahlakı ile bezenmesi beklenen bir insanlık halidir. Böyle bir manevi yüksekliğin kırıntısı bile kendisinde yoktur. Siyasi ikbal için peygamber efendimizin soyundan geldiğini iddia etmek münafıklık, a'dan z'ye sahtekarlıktır.

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"CHP'LİLER VE YABANCI DİPLOMATLAR MAHKEMEDE NE ARIYOR?"

CHP zihniyeti terörist Demirtaş'ın yanında, Sorosçu Osman Kavala'nın izindedir. Anlayamadığımız nokta CHP'lilerle birlikte yabancı ülke diplomatlarının mahkemede ne aradıklarıdır. Osman Kavala, Türkiye'yi sevmemesine rağmen CHP'lilerin Kavala sevgisi neye yorumlanmalıdır. Yoksa Kılıçdaroğlu'nun kafasında cumhurbaşkanı adayları arasında Osman Kavala da mı vardır!

Bu Bahçeli'ye kapak olsun' diyen Kılıçdaroğlu'na şunu demek isterim ki biz tencere veya şişe değiliz ki kapak bizi bulsun. Sayın Kılıçdaroğlu sokak lambası gibi olma ki kime yandığın belli olsun. Bu yıl ki piyangonun Kılıçdaroğlu'nun çıkmadığına çok şaşırdım, halbuki bütün numaralar ondaydı.

Zillet ittifakı dağınıktır. Bu ittifakın henüz cumhurbaşkanı adayı bile yoktur.