MHP lideri Bahçeli: Türk gençliği asra damga vuracak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

İstikbale yürüyen Türk gençliğiyle iftihar ediyorum. Karşımda gördüğüm bu muhteşem manzaradan bu salonu baştan başa kuşatan coşkudan ülkü sevdasından büyük bir kıvanç duyuyorum. Yüce milletimizin yarınlarına Türk İslam davasının genç nefeslerine şahitlik etmekten dolayı bahtiyarım. Yüreğinde Ergenekon'un kuddetini fikriyatın Malazgirt'in kararlılığını, adımlarında Samsun'un istiklal meşalesini taşıyan Türk gençliğini bu anlamlı günde burada görmek tarifsiz bir onur benim için.

"19 Mayıs kutlu bir başlangıçtır"

19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan hürriyet güneşinin 109 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını idrak ediyoruz bugün. Samsun'da Türk milletinin tarihi sil baştan yazıldı.

19 Mayıs'ta esaret zinciri parçalanmıştır. 19 Mayıs kutlu bir başlangıçtır.

19 Mayıs dirilişin kilometre taşıdır.

Mondros’un ağır hükümleri milletimizin sırtına hançer gibi saplanmış, Anadolu’nun dört bir yanı işgal heveslilerinin kirli hesaplarıyla sarmalanmıştı. Vatan toprağı işgalcilerin postallarıyla çiğnenirken, ihanetin ağları İstanbul’dan Musul’a, Erzurum’dan Selanik’e kadar uzanmış, mandacıların himaye hevesleri, ayrılıkçı cemiyetlerin teslimiyet hesaplarıyla çepeçevre kuşatılmıştı. İstanbul’un semalarına işgalin ağır gölgesi çökmüş, ordunun imkânları mütareke şartlarıyla budanmış, vatan sevdalılarının sabrı taşmıştı. Vatan ve hürriyet şairimiz Namık Kemal milletin sızısına şöyle ses veriyordu. “Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini. Yok mudur kurtaracak bahtı kara mâderini.” İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da attığı ilk adım, bu suale verilmiş en büyük cevaptır.

19 Mayıs, Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın attığı ilk adımla, istikbal seferinin adıdır. Bu yürüyüşte tükenişe yer yok.

Bu salonu dolduran Asenalar, Bozkurtlar;

Korkmayacaksınız...Satmayacaksınız...Savrulmayacaksınız...

O kurt yalnızlık zaman zaman içinize düşecek. Bazen kimse sizi anlamayacak, ne kadar anlatsanız da anlaşılmayacaksınız. Puslu havalarda ocakların bekçileri Türk Milliyetçiliğin yegane bekçisi olacaksınız.

Nereden gelip nereye gittiğinizi soran varsa önce dönüp maziye baksın.

'Böyle bir zamanda kolay değil'

İnsanlık bir tarafta teknolojiyle geleceğe uzanırken diğer tarafta hakkaniyetten uzaklaşmanın sancısını yaşamaktadır. Böyle bir zamanda ülkücü genç olmak hiç kolay değildir. Dosdoğru yürüyen, dimdik duran her ülkücü gencimizi yürekten tebrik ediyorum.

Ülkücü gençlik ölçüsüz heyecanın değil, disiplinin ve sadakatin adıdır.

Terörsüz Türkiye mesajı

Terörsüz Türkiye için sorumluluk aldık. Terörsüz Türkiye, Türk Milleti'nin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın Kızıl Elmasıdır. Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Mukavetiniz sarsılmaz olsun.

Türk'ün Türk'e küseceği, sırt döneceği çağ mıdır? Bin kere hayır...

Bugün küslük değil, kenetlenme zamanıdır.

Bugün alınma değil adanmışlık zamanıdır.

Bizi unutup, ben diyenlerin yolu değildir.

Alkış için değil, Allah için baş koyanların yoludur.

Yolunuz uzasa da gözleriniz hayattan ayrılmasın.











