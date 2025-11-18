Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: 'Gerekirse İmralı'ya kendim giderim'

MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar: 'Gerekirse İmralı'ya kendim giderim'

10:3718/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye komisyonundaki İmralı ziyareti tartışmalarına nokta konulması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Ayak sürmenin manası yok. Gerekirse yanıma 3 arkadaşımı alır İmralı'ya ben giderim" dedi. Bahçeli ayrıca, askeri kargo uçağının düşme sebebinin araştırılacağını belirtti. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin de "Dava tüm televizyonlarda canlı olarak yayınlanmalı" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Tam bir hafta önce hepimizi yasa boğan elim bir uçak kazası yaşadık. C-130 tipli askeri kargo uçağımız Gürcistan hava sahasında maalesef düşmüştür. 20 kahramanımız şahadete yürümüşlerdir. Üzüntümüz tarifsiz. Her birisinin ayrı hikayesi vardı. Hem asker olarak hem uzmanlık alanlarında iyi yetişmişlerdi. Naaşları 17 ilimizde toprağa verildi. Onlar faziletle ve fedakarca mücadele ettiler. Onlar Türk milletinin göklerde parlayan yıldızı oldular. 20 kahraman şehidimizin her birisine ve Hırvatistan'dan dönerken düşen uçakta şehit olan pilot Hasan Bahar'a cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük Türk milletinin başı sağ olsun.

"Askeri uçağın düşme sebebi araştırılacak"

Uçağımızın nasıl düştüğü aydınlatılacak. Buna dair maksatlı yorumlar iyi niyetten mahrum. Zorlu ve sıkıntılı günleri dedikodu furyasına çevirenlerin maskeleri ümit ediyorum ki indirilecektir.

Terörsüz Türkiye süreci

Milli birlik ve kardeşlikte kararlıyız. Herkesin sorumlulukla hareket etmesi yegane dileğimizdir. Devlet millettir, millet de devlettir. Devlet ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Süreçte geriye dönüş imkanı kalmadı.

İmralı'ya gidilmesine ayak sürmenin manası yok. Kendim İmralı'ya giderim. Gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim.

Mertçe özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim. Terörsüz Türkiye hedefinin neresi kötüdür. Yanlış olan yeri nedir? İşkembeden sallayanları terörün bitişi niye rahatsız etmektedir. Barış ve huzur neden uykularınızı bu kadar kaçırıyor?

İBB iddianamesi

Hukukun üstünlüğü hepimiz için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak. Bizim 2 konuda sahibi beklentimiz vardır.
1- Yargılama hızla yapılmalı, geciken adaletin adalet olmayacağı ortadadır. 2- Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm TV'lerde izletilmelidir.
Türk milleti olan biten ne varsa öğrenmelidir. İddianamenin ayrıntısına girmeyeceğim. Bilen de bilmeyen de gece gündüz ahkam kesmektedir.

Ayrıntılar geliyor...

#MHP
#Bahçeli
#TBMM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Devlet Bahçeli İmralı'ya mı gidecek? Terörsüz Türkiye konusunda hangi mesajları verdi?