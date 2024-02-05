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MHP Seçim Beyannamesi açıklandı: 'Üretken belediyecilik dirençli şehirler'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin seçim beyannamesini açıkladı.

Seren Som
Seren Som
14:13 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:34 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Yardımcısı Sadir Durmaz
MHP Genel Başkanı Yardımcısı Sadir Durmaz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin seçim beyannamesini açıkladı.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Asrı Türk asrı yapacak yolun; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına layık, milli bilinçle, 'güçlü merkez güçlü yerel yönetim' anlayışından geçtiği tartışmasızdır.


Hiç şüphe yok ki; Cumhuriyetimizin ikinci asrının ilk yılı olan 2024'te; Türkiye yeni bir Mahalli İdareler Seçimleri tecrübesi yaşayacak ve milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gösterdiği iradeyi tekrarlayarak 'Türk Asrı'na giden tarihi yolu altın harflerle yazacaktır.


Milliyetçi Hareket Partisi ülke genelinde sağlanan siyasi istikrara yerel yönetimlerin de katılmasını; Türkiye Yüzyılı hedeflerine ivedi şekilde ve selametle vasıl olabilmenin itici gücü olarak görmektedir. Merkezden yerele tek yürek olmuş Türkiye'nin önümüzdeki asra damga vuracağından şüphe yoktur.


'Milli ve manevi değerlerimiz küresel bir saldırı altında'

Milliyetçi Hareket Partisi olarak dikkat kesildiğimiz bir diğer husus aile, toplum ve örfümüze karşı yürütülen yıpratma politikaları ve bizi biz yapan değerlerin ağır bir kuşatma altında olmasıdır.


Milliyetçi Hareket Partisi, aile kurumu başta olmak üzere, milli ve manevi değerlerimizin küresel bir saldırı altında olduğu gerçeğine dikkat çekmekte, gerçekleştirilen saldırının sadece ülkemizle ilgili olmadığını, tüm toplumları tehdit eden saldırılara dönüştüğünün altını çizmektedir.


'Afetlere hazırlıklı şehirler'

Ülkemizde deprem riskinin yanında, iklim değişikliğinden kaynaklı yaşanan taşkın ve kuraklık gibi doğal afetleri, ortadan kaldırmak için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler ertelenemeyecek bir zorunluluktur.


Ayrıca imar ve inşa işleri yapılmak zorundayken tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri korumak geçmişin günümüze ve geleceğe taşınması açısından kritik öneme sahiptir.


Belediye hizmetlerinde tam anlamıyla etkinlik ve verimliliği sağlayacağız. Yerel ekonomiye kaynakların, kazandırılmasını ve şehrin istifadesine sunulmasını temin edeceğiz.


Şehrin ihtiyaçları ve yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni sanayi bölgeleri oluşturacağız."




Bahçeli: Manisa birliğine ipotek koydurmayacak
Bahçeli: Manisa birliğine ipotek koydurmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa’da "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "31 Mart'ta da yerel seçimlerde de inanıyorum ki Manisa yine sevdalılarına kucağını açacaktır. Varlığına ve birliğine ipotek koydurmayacaktır" dedi. Bahçeli, "Hizmet kervanımız 31 Mart'tan sonra hızlanacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Güldür Güldür'ün 'Gazi' skecine tepki gösteren Bahçeli, "Bir mizah programında rol alan soytarıların, gazilerimize şerefsizce hakaret etmeleri, yüzyıl önce Cumhuriyet'in ilanına küstahça atılan 'darbe' iftirası, 'baskı var' diyerek şehitlerimize rahmet okumayan korkakların varlığı, kahraman evlatlarımızın kanını döken terör saldırıları, gün be gün azgınlaşan bölücü dayatmalar çok dikkat çekici provokasyonlardır ve kaynak üstü dışarıdadır" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca İzmir'de taksiciyi katleden caninin vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini dile getirdi.




#MHP
#Seçim beyannamesi
#Sadir Durmaz
2 saat önce
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