MHP’li Atay FETÖ firarisinin iddialarına ateş püskürdü: Mücadelemiz Gaziantep bu pisliklerden temizleninceye kadar devam edecek

Yurtdışındaki bir FETÖ firarisinin sosyal medyada ortaya attığı “Gaziantep’te bir organize suç örgütünün yol keserek Gaziantep Valisi ve korumalarını rehin aldığı” iddiasına MHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanvekili Sermet Atay ateş püskürdü.

“İddiaların tamamı hayal ürünü”

FETÖ artığı firari bir ahlaksızın senaryosunda iftiraya maruz kaldığını aktaran milletvekili Sermet Atay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, “İddiaların tamamı hayal ürünü ve karalamaya yöneliktir. İftirasını ispat etmeyen şerefsizdir diyeceğim ama sizde şerefin kırıntısı dahi yoktur. Olayda ismi geçen şerefsiz, hırsız, şantajcı, kara paracı mafyacılarla ve namussuz FETÖ artıklarıyla ve bunların perde arkası haysiyetsiz destekçileri ile mücadelemiz Gaziantep bu pisliklerden temizleninceye kadar devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.