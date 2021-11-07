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ANTALYA

MHP'li İlknur Fidan'a eski eşinden şiddet ve tehdit: Seni bu sokaklarda dolaştırmayacağım

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi İlknur Fidan (52), şiddet gördüğünü belirterek eski eşi avukat H.H.K'dan şikayetçi oldu. Eski eşinin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Fidan, ayrıca koruyucu tedbir talebinde bulundu.

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Haber Merkezi DHA
MHPli İlknur Fidana eski eşinden şiddet ve tehdit: Seni bu sokaklarda dolaştırmayacağım
İlknur Fidan - Avukat H.H.K.

Olay, cuma günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'da turizm sektöründe çalışan, MHP MYK üyesi ve 2 çocuk annesi İlknur Fidan, aracı ile giderken eski eşi avukat H.H.K'nın yaşadığı evin önünde arkadaşını görünce durdu. Bu sırada evinin penceresinden Fidan'ı gören H.H.K., aşağıya inip eski eşine saldırdı.

Korkuyla aracına binen Fidan, kapıyı kilitleyemeyince darp edildi. H.H.K. tarafından 'Seni mahvedeceğim, bu sokaklarda dolaştırmayacağım, Antalya'da seni yaşatmayacağım' diyerek tehdit edilen Fidan, saldırıdan sonra Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.


H.H.K. ile ilgili kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlamasında bulunan Fidan ayrıca önleyici ve koruyucu tedbir kararı da istedi. Fidan, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldığı darp raporunu da şikayet dilekçesine ekledi.

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