Gündem MHPli Büyükatamandan CHPli Özele yanıt CHPnin bagajı millet düşmanlarının talimatlarıyla dolu
POLİTİKA

MHP'li Büyükataman'dan CHP'li Özel'e yanıt: CHP’nin bagajı millet düşmanlarının talimatlarıyla dolu

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in MHP'yi hedef alan sözleri üzerine açıklamada bulundu. "Özel rahat olsun, MHP'nin baraj sorunu yoktur ancak CHP'nin bagaj sorunu vardır." diyen Büyükataman, "HDP’nin bir talimatıyla Irak-Suriye tezkerelerine ret oyu veren CHP’nin bagajı, millet düşmanlarının emir ve talimatlarıyla doludur." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​MHPli İsmet Büyükatamandan CHPli Özgür Özele yanıt: CHP’nin bagajı millet düşmanlarının talimatlarıyla dolu
İsmet Büyükataman

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın seçim kanununda değişiklik çalışmasına ilişkin, "İttifakta istikrar için MHP'nin atlayabileceği kadar alçak, yeni partilerin yetişemeyeceği kadar yüksek. Toplum mühendisliği yüzde 7. Ama MHP bu kafada giderse MHP'yi kurtaracak baraj ancak yüzde 1 olacak." dedi.

Özel'in bu açıklamalarına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan sert sözlerle yanıt geldi.

"CHP'NİN BAGAJ SORUNU VAR"

"CHP’nin cazgırı Özgür Özel, tükürükler saçarak yaptığı basın açıklamasında yeniden zamanı israf etmiş, mekânın ağırlığı altında ezilmiş. Lafı döndürüp dolaştırıp partimize getiren Özel, partimizin oy oranı ile seçim barajını ilişkilendirmeye çalışmış." diyen Büyükataman, "CHP’li Özgür Özel rahat olsun, Milliyetçi Hareket Partisinin baraj sorunu yoktur ancak Cumhuriyet Halk Partisinin bagaj sorunu vardır." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NU MHP'YE SALDIRARAK AKLAYAMAZ"

Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP’nin bir talimatıyla Irak-Suriye tezkerelerine ret oyu veren CHP’nin bagajı, millet düşmanlarının emir ve talimatlarıyla doludur. CHP sözcüleri; Türk düşmanlarının emir ve talimatlarını yerine getiren bir dış misyon görevlisi gibi hareket eden Kılıçdaroğlu'nu MHP'ye saldırarak aklayamaz. CHP’li kardeşlerime sesleniyorum: Bu Kılıçdaroğlu’nun vatan ve millet aleyhine olan siyasetine alet olmayınız!"

MHP'den 'Bozkurtları yasaklayın' kampanyası başlatan Ermeni komitesi ANCA'ya tepki: Yürü ANCA gidersin
GÜNDEM
MHP'den 'Bozkurtları yasaklayın' kampanyası başlatan Ermeni komitesi ANCA'ya tepki: Yürü ANCA gidersin

MHP'li Büyükataman'dan ülkücülere çağrı yapan Kılıçdaroğlu'na: YPG'li kardeşlerine Kandil'deki gizli ortaklarına seslen
GÜNDEM
MHP'li Büyükataman'dan ülkücülere çağrı yapan Kılıçdaroğlu'na: YPG'li kardeşlerine Kandil'deki gizli ortaklarına seslen
İstanbul trafiğine AKM düzenlemesi

İstanbul trafiğine
'AKM' düzenlemesi

​İBB'den 29 Ekim'de kapatılacak yollar için açıklama.
Vakalar tepesi kesilmiş bir dağ gibi

'Vakalar tepesi kesilmiş bir dağ gibi'

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.
MHPli Büyükatamandan CHPli Özele yanıt: CHP’nin bagajı millet düşmanlarının talimatlarıyla dolu

​Bakan Koca gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Yeni yol haritası belli oldu

Yeni yol haritası belli oldu

​Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çadlı mevkidaşı, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladı.

Bir haftada 300 kilo sattı

Bir haftada 300 kilo sattı

​'Gençlik iksiri' kış öncesi rağbet görüyor, kilosu 15 TL.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.