Miçotakis: Türkiye ile normal ve işlevsel bir ilişki istiyoruz

Beştepe'deki kritik görüşmenin yankıları sürüyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Ankara'da ağırladı.





İki lider arasındaki görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alınırken ikili anlaşmazlık, masanın bir numaralı gündem maddesi oldu.





Erdoğan ve Miçotakis toplantının ardından kameraların karşısına geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada verdiği mesaj geniş yankı buldu.





"Meseleler çözümsüz değil"





Erdoğan, "Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin tutumlarımızı bir kez daha açık ve samimi şekilde ele aldık.





Biz bu hususta geçmişten bu yana şunu savunuyoruz: Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir." dedi.





Miçotakis ziyarete ilişkin konuştu





Temasların ardından ülkesine dönen Miçotakis, ülke arasındaki diplomatik temasların seyrine ilişkin konuştu.





Görüşmelerde açık iletişim kanallarının kullanıldığını ve uluslararası hukuka bağlılık ilkesinin esas alındığını vurgulayan Yunan lider, ayrışma başlıklarının ele alınarak diyalog kanalının ilerlediğini belirtti.





"Anlaşmazlıklarımızı küçümsemiyoruz"





Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Miçotakis, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bizi birbirimize yaklaştıran ve ayıran noktalar hakkında samimi ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.





Anlaşmazlıklarımız gerçek ve önemli. Bunları küçümsemiyoruz." ifadelerini kullandı.





"İletişim kanalları açık"





Görüş ayrılıklarının gerginlik yaratmadan dile getirilebildiğini ifade eden 57 yaşındaki başbakan, Türkiye ile iletişim kanalların eskiye nazaran açık olduğunu söyledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı çizgide olduğunu kaydeden Miçotakis, "Özgüvenle ve uluslararası hukuka sürekli atıfta bulunarak görüşlerimizi vurgulayabiliyoruz." açıklamasını yaptı.





"İstikrarı seçiyoruz"





Son 2 buçuk yılda başlatılan sürecin devam ettiğini belirten Miçotakis, Türkiye ile birçok alanda iş birliğinin olduğu işlevsel bir ilişki istediklerini de sözlerine ekledi.





Yunan lider ayrıca, bu coğrafyada yaşamanın komşulara sahip olmayı gerektirdiğini belirterek "Değişken bir uluslararası ortamda istikrarı seçiyoruz. Somut sonuçlar veren yapılandırılmış diyaloğu sürdürüyor ve iş birliği alanlarını genişletiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.











