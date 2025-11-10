Mikel Coffee Türkiye Uluslararası Marcom Awards’ta üç kategoride zirveye yerleşti

21 Ocak Dünya Sarılma Günü’nde hayata geçirdiği “Sıcacık Bi’ Sarılma, Sıcacık Bi’ Kahve” kampanyasıyla dikkatleri üzerine çeken Mikel Coffee Türkiye, uluslararası alanda prestijli Marcom Awards 2025’te 3 Platin ödül birden kazandı.
Kampanya; Special Event, Social Media Campaign ve The Warmest Guerrilla Marketing kategorilerinde en yüksek derece olan Platinum ödülüne layık görüldü.
Mikel Coffee Türkiye’nin projesi, şehir yaşamının temposunda insanların birbirine yeniden dokunmasını sağladı. 21 Ocak’ta İstanbul Akaretler’de gerçekleştirilen etkinlikte, ziyaretçilere “bir sarılma” karşılığında ücretsiz kahve ikram edildi. Binlerce kişinin katıldığı bu anlamlı etkinlikte, Mikel Coffee kahvenin ötesinde bir duyguyu, birlikte olmanın sıcaklığını sundu.
Marcom Awards jürisi, kampanyayı samimi iletişim dili ve insana dokunan yaklaşımıyla ödüle layık gördü. Fiziksel ve dijital etkileşimi birleştiren proje, Mikel Coffee’nin insan merkezli iletişim anlayışını küresel ölçekte tescilledi. Bu 3 Platin ödül, markanın yalnızca kahve değil, samimiyet ve topluluk ruhu sunduğunu bir kez daha kanıtladı.
Mikel Coffee Türkiye, samimiyet, aidiyet ve topluluk ruhu odaklı iletişim diliyle hem sektöre hem de şehir yaşamına ilham vermeye devam ediyor.