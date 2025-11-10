Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Mikel Coffee Türkiye Uluslararası Marcom Awards’ta üç kategoride zirveye yerleşti

Mikel Coffee Türkiye Uluslararası Marcom Awards’ta üç kategoride zirveye yerleşti

14:0110/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mikel Coffee Türkiye
Mikel Coffee Türkiye

21 Ocak Dünya Sarılma Günü’nde hayata geçirdiği “Sıcacık Bi’ Sarılma, Sıcacık Bi’ Kahve” kampanyasıyla dikkatleri üzerine çeken Mikel Coffee Türkiye, uluslararası alanda prestijli Marcom Awards 2025’te 3 Platin ödül birden kazandı.

Kampanya; Special Event, Social Media Campaign ve The Warmest Guerrilla Marketing kategorilerinde en yüksek derece olan Platinum ödülüne layık görüldü.

Mikel Coffee Türkiye’nin projesi, şehir yaşamının temposunda insanların birbirine yeniden dokunmasını sağladı. 21 Ocak’ta İstanbul Akaretler’de gerçekleştirilen etkinlikte, ziyaretçilere “bir sarılma” karşılığında ücretsiz kahve ikram edildi. Binlerce kişinin katıldığı bu anlamlı etkinlikte, Mikel Coffee kahvenin ötesinde bir duyguyu, birlikte olmanın sıcaklığını sundu.

Marcom Awards jürisi, kampanyayı samimi iletişim dili ve insana dokunan yaklaşımıyla ödüle layık gördü. Fiziksel ve dijital etkileşimi birleştiren proje, Mikel Coffee’nin insan merkezli iletişim anlayışını küresel ölçekte tescilledi. Bu 3 Platin ödül, markanın yalnızca kahve değil, samimiyet ve topluluk ruhu sunduğunu bir kez daha kanıtladı.

Mikel Coffee Türkiye CEO’su Kadir Ergün,
“Kalpten sarılan, gülümseyen, paylaşan ve bu hikâyeyi büyüten herkese teşekkür ederiz. Misafirleriyle kahve kadar sıcak, sarılma kadar içten iletişim kuran global bir markanın parçası olmaktan gurur duyuyor, bu motivasyonla Türkiye’nin dört bir yanında büyümeye devam ediyoruz”
dedi.

Mikel Coffee Türkiye, samimiyet, aidiyet ve topluluk ruhu odaklı iletişim diliyle hem sektöre hem de şehir yaşamına ilham vermeye devam ediyor.

#Mikel Coffee
#Türkiye Uluslararası Marcom Awards
#kahve
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut dair tipleri ne zaman seçilecek? Başvuru yapılırken 1+1 ve 2+1 daire seçimi yapılacak mı?